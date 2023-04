Attentato a Tel Aviv, ucciso un turista italiano. Hamas si compiace

- Notizia in aggiornamento -

Ancora sangue innocente versato in Israele a causa di un attentato terroristico. A farne le spese è stato un turista italiano di 35 anni, Alessandro Parini, di Roma, che si trovava sul lungomare di Tel Aviv per godersi la serata. L'attentatore è un "arabo-israeliano", rimasto poi ucciso dalle forze di sicurezza. Secondo la ricostruzione del Jerusalem Post, il terrorista avrebbe sparato da un'auto uccidendo il turista. Poi, dopo gli spari, ha provato a investire con il mezzo dei pedoni prima che la sua auto perdesse il controllo e si ribaltasse nella striscia di prato che costeggia la pista ciclabile. Il terrorista esce dal veicolo ma viene freddato dagli agenti, prima che potesse colpire ancora altri innocenti.

Le persone rimaste coinvolte nell'attentato (sette feriti) sono tutti turisti: tra loro anche un italiano, Roberto Niccolai. Il quotidiano israeliano Haaretz riporta che l'attentatore sarebbe un uomo di 44 anni di nome Yousef Abu Jaber, senza precedenti penali. Ma quando lo Shin Bet (il servizio di sicurezza interno) ha raggiunto la sua casa ha scoperto che l’uomo, sospettato, si trovava in casa. L'uomo ha riferito alle forze dell'ordine che la sua auto era stata rubata e che all'interno si trovavano i suoi documenti.

"Orrore e profondo sgomento per il vile attentato a Tel Aviv", scrive su Twitter la Farnesina, ricordando che l'Unità di Crisi è operativa H24, raggiungibile al numero: +39 06 36225. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, segue con apprensione gli aggiornamenti sugli attentati che hanno coinvolto anche cittadini italiani.

I feriti sono stati ricoverati in due ospedali: Ichilov ( Tel Aviv) e Wolfson (Holon). Un uomo di 74 anni, uno di 39 e una ragazza di 17 anni "sono in condizioni medie". Gli altri quattro feriti (una donna di 70 anni, un uomo di 50 anni, uno di 31 anni e una donna di 27) "sono feriti in maniera superficiale".

La Jihad islamica di Hamas non rivendica l'attentato ma, in un comunicato, afferma che l'attacco è una risposta "naturale e legittima ai crimini dell’occupazione contro il popolo palestinese". "Le operazioni per rispondere ai crimini dell'occupazione ad Al-Aqsa si stanno intensificando e non si fermeranno", ha detto un portavoce di Hamas, citato dai media arabi, "L'operazione di Tel Aviv dimostra la capacità della resistenza e dei suoi giovani di colpire l'occupazione".

Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha dato immediata disposizione di richiamare tutti i riservisti della Guardia di frontiera. Potrebbe esservi una una nuova escalation come risposta all'attacco ricevuto. Il premier ha anche ordinato all'esercito di mobilitare ulteriori unità.

Le reazioni politiche in Italia

"Solidarietà e vicinanza allo Stato e al popolo israeliano per gli attacchi terroristici avvenuti in serata a Tel Aviv" , dichiara il presidente del Senato Ignazio La Russa. "Con forza ripudiamo odio, antisemitismo e antisionismo e rivendichiamo il diritto all’esistenza di Israele".

"Esprimo profondo cordoglio per l'attentato terroristico avvenuto a Tel Aviv" , scrive in una nota il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana. "Desidero rivolgere alle istituzioni e al popolo di Israele le espressioni della più sentita solidarietà e vicinanza".