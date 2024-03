Terrorismo, nuovo allarme in Russia. Si aggrava il bilancio della strage

È ancora provvisorio il bilancio dell'attacco rivendicato dall'Isis-K al Crocus City Hall, la sala concerti situata appena fuori dalla città di Mosca. L'ultimo bollettino rilasciato dalle autorità parla di 137 vittime e 152 feriti ma non si esclude che il numero dei morti possa ancora aumentare. Proprio in queste ore, all'interno dell'edificio ormai distrutto dalle fiamme sono stati sequestrati due fucili d'assalto Kalashnikov, più di 500 munizioni e 28 caricatori. Mentre il Cremlino ha proclamato una giornata di lutto nazionale per i fatti di Mosca, un nuovo allarme è scattato a San Pietroburgo, dove è stato evacuato il London Mall, un centro commerciale.

Molti video che sono stati diffusi in rete mostrano un grande numero di ambulanze e di forze dell'ordine attorno all'edificio, mentre le persone vengono rapidamente portate all'esterno. Stando alle ultime notizie che sono trapelate in merito alla situazione di San Pietroburgo, pare che un uomo sia stato arrestato dalla polizia e che lo stesso abbia rivendicato di aver piazzato alcuni ordigni esplosivi all'interno del centro commerciale, che sarebbero tutt'ora oggetto di ricerca. L'uomo non ha indicato dove avrebbe posizionato le bombe e non si esclude che possa essere un mitomane sulla scia di quanto accaduto a Mosca.

La situazione resta comunque tesa nel Paese e anche lungo i suoi confini. Questa mattina, dalla Polonia è stata denunciata un'invasione dello spazio aereo da parte di un missile russo che sarebbe occorsa nelle ore notturne. " L'oggetto è entrato nello spazio polacco vicino alla città di Oserdow ed è rimasto lì per 39 secondi. Per l'intera durata del volo, è stato seguito dai sistemi radar militari ", hanno dichiarato le forze militari polacche sui social. Un'infrazione di breve durata ma, comunque, tale da generare allarme nel Paese e tra gli alleati della Nato, anche perché non è la prima volta che accade. Ma dalla Russia, di contro, questa mattina è stato annunciato è stato dato ordine a un Mig-31 di decollare in direzione del Mare di Barents come risposta all'avvicinamento di due aerei militari Usa di tipo B-1B.

Sebbene l'attentato del Crocus City Hall sia stato rivendicato dall'Isis-K, con tanto di video registrati durante l'assalto, da Mosca si continua ad accusare velatamente, ma non troppo, Kiev di esserne regista. Questo atteggiamento sta infastidendo i leader occidentali, che temono una escalation nella guerra in Ucraina che faccia leva su quell'evento. Jeremy Hunt, Cancelliere dello Scacchiere britannico, intervistato da Sky News ha dichiarato che la Russia sta creando una " cortina fumogena di propaganda " per intensificare gli attacchi in Ucraina e che ora il Regno Unito è "in guardia". Anche l'Italia ha aumentato il livello di sicurezza nei luoghi sensibili, che era già stato portato al massimo dopo lo scorso 7 ottobre. Tuttavia, fanno sapere fonti del Viminale, c'è un aggiornamento continuo degli obiettivi sensibili. Sono 250 i target più rilevanti, in base a quanto emerso giovedì scorso durante il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Tra i luoghi sensibili ci sono anche luoghi di culto e ambasciate.