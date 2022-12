Chi è Heinrich XIII, l'artistocratico che sognava il ritorno del Reich

Aveva pianificato un colpo di Stato e aveva anche immaginato di entrare con la forza nel Bundestag. Heinrich XIII Prinz Reuß non è semplicemente un "nostalgico" del Reich ma la figura centrale di una frangia eversiva, di estrema destra, che ambiva a rovesciare il sistema politico della Germania. Da ieri mattina, l'artistocratico 71enne - possedeva anche un castello in Turingia - è finito in manette assieme ad altre 25 persone dopo la maxi retata della polizia federale tedesca per sgominare un'organizzazione di stampo terroristico.

Chi è Heinrich XIII

" La monarchia? Distrutta dalla finanza ebraica. La prima guerra mondiale? Innescata dalla massoneria straniera. Hitler? Sostenuto dal capitale americano ", scrive il giornalista Paolo Valentino sulle pagine del Corriere della Sera. A 24 ore dal blitz della Bundespolizei, trapelano le prime informazioni su leader dei Reichsbuerger - letteralmente "cittadini del Reich" - che sognano il ritorno all'impero e non riconoscono l'autorità tedesca. L'obiettivo del gruppo sarebbe stato un golpe.

Stando a quanto riporta l'inviata in Germania dell'Ansa Rosanna Pugliese, i Reichsbuerger si preparavano a governare mettendo in conto che " l'agognata rivoluzione potesse avere in bilancio anche dei morti ". Heinrich XIII sarebbe stato il Deus ex machina dell'organizzazione criminale. Per certo non era nuovo alle autorità federali tedesche. Anzi: da anni era noto all'Ufficio per la difesa della Costituzione, l'intelligence civile, dell'Assia. Era molto attivo: organizzando chat di affini e sognava future rivolte. Da circa un anno era passato dalla teoria ai fatti. O almeno, quelle sarebbero state le intenzioni se le autorità federali tedesche non lo avessero stanato.

La maxi retata

Nella maxi-retata sono finite in manette 25 persone. Tra gli arrestati sono tre i profili che svettano sugli altri: quello di Heinrich XIII, un'ex deputata dell'ultradestra in servizio fino ad oggi come giudice a Berlino, nonché compagna dell'aristocratico 71enne, e un ex militare del reparto speciale della Bundeswehr. Stando a quanto riferito dal procuratore generale una caratteristica comune dei fermati " è il rifiuto delle istituzioni statali e l'adesione a miti derivanti da teorie del complotto: sono intrisi di ideologia del Reich e di QAnon ".

Al blitz, realizzato all'alba di ieri in ben 11 regioni della Repubblica federale, hanno partecipato 3.000 agenti delle forze dell'ordine. Sono stati eseguiti anche due arresti all'estero: uno in Austria e l'altro in Italia, a Perugia, dove è stato catturato un ex ufficiale dei Reparti speciali.