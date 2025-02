Israele, auto contro pedoni: 10 feriti ad Haifa. "Ucciso l'attentatore"

Nel nord di Israele c'è stato un attacco terroristico. Nella parte meridionale della città di Haifa un veicolo ha investito alcuni pedoni alla Karkur Junction, vicino Pardes Hanna. Il conducente, un arabo israeliano di 24 anni, originario della comunità di Ma'ale Iron, è stato subito fermato e ucciso. " Si sospetta che si tratti di un attacco terroristico. Le forze di polizia hanno intercettato con successo un veicolo sospettato di essere responsabile dello speronamento ", hanno riferito le forze dell'ordine. Un portavoce della polizia israeliana ha aggiunto che, stando ai primi dettagli, la persona fermata dagli agenti è la stessa che ha compiuto il presunto attentato. L'intera vicenda è tuttavia ancora avvolta nella nebbia. Pare che un uomo abbia investito diverse persone nei pressi di una stazione degli autobus. In un secondo momento avrebbe accoltellato altri passanti per poi risalire a bordo del proprio mezzo e schiantarsi contro un veicolo della polizia. Il bilancio provvisorio parla di 10 persone coinvolte: due sono gravemente ferite e una si troverebbe in condizioni critiche.

Cosa è successo in Israele

La polizia israeliana ha annunciato che, " il terrorista che oggi ha investito alcuni pedoni in un sospetto attacco terroristico a sud di Haifa nel nord del Paese è stato ucciso ". Secondo quanto riportato dal Canale 12, l'uomo è un arabo israeliano di 24 anni, originario della comunità di Ma'ale Iron, nei pressi di Haifa.

Un portavoce della polizia ha dichiarato alla stessa emittente che l'auto ha accelerato e ha colpito un gruppo di persone a Karkur Junction. " Ha colpito una fermata dell'autobus. Da lì l'uomo ha cercato di proseguire con l'auto. Ha accelerato verso una macchina della polizia vicina e l'ha colpita. Gli agenti lo hanno inseguito, catturato e neutralizzato ", ha riferito ancora la fonte.

Citando fonti mediche, il Times of Israel ha confermato che dei 10 feriti coinvolti 3 sono in condizioni gravi. Nel frattempo lo Shin Bet ritiene che l'assalitore fosse un palestinese del nord della Cisgiordania sposato con una donna arabo-israeliana e che viveva in Israele.

Il bilancio dell'attentato

Magen David Adom, il servizio medico d'urgenza israeliano, ha dichiarato di aver curato sette persone sul posto. In un post su X, la polizia israeliana ha scritto: " La polizia ha avviato un'indagine su un attacco con speronamento a Karkur Junction, dove diversi civili in attesa alla fermata dell'autobus sono rimasti feriti. Gli ufficiali hanno rapidamente intercettato il veicolo e neutralizzato il sospettato ".

Suspected Terror Attack in Pardes Hanna-Karkur:



Police have launched an investigation into a ramming attack at Karkur Junction, where several civilians waiting at a bus stop were injured.



Officers swiftly intercepted the vehicle and neutralized the suspect — Israel Police (@israelpolice) February 27, 2025

Nelle scorse ore, intanto, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha promesso di " continuare a lavorare senza sosta fin quando non avremo riportato tutti indietro ". Netanyahu ha scritto così in una dichiarazione diffusa via X dopo che Hamas ha riconsegnato a Israele le salme di quattro ostaggi israeliani.

Un funzionario di Tel Aviv ha inoltre fatto sapere che Israele non lascerà il Corridoio di Filadelfia, nonostante l'accordo sul cessate il fuoco relativo agli ostaggi preveda il ritiro dell'Idf dalla zona di confine Egitto-Gaza al termine della prima fase.