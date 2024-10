Attentato terroristico a Jaffa: la settima vittima è un italiano

Ascolta ora 00:00 00:00

La settima vittima dell'attentato a Jaffa, il 1° ottobre scorso, è un cittadino italo-israeliano. L'uomo si chiamava Victor Shimshon Green, 33 anni, viveva in un rifugio per senzatetto. La conferma è giunta dall'ambasciata italiana a Tel Aviv, dopo ulteriori ricerche compiute dall'Interpol congiuntamente con la polizia israeliana. I familiari più stretti in Italia sono stati informati.

Oltre alle vittime, 16 persone sono rimaste ferite nell'attacco alla metropolitana leggera di Tel Aviv e a una strada vicina a Jaffa, in uno degli attacchi terroristici più mortali degli ultimi anni.

Le altre sei vittime sono Revital Bronstein, 24 anni, di Bat Yam; Ilia Nozadze, 42 anni, cittadino georgiano; Shahar Goldman, 30 anni, di Lod; Inbar Segev Vigder, 33 anni; Nadia Sokolenco, 40 anni; e Jonas Chrosis, 26 anni, cittadino greco.