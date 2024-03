La lunga notte di Mosca: più di 80 morti nell'attentato. Uccisi anche 3 bambini

Più di 80 morti (di cui almeno 3 bambini) e almeno 145 feriti (una sessantina in condizioni gravissime) nell'attentato terroristico alla Crocus City Hall di Mosca di ieri sera. L'attentato è stato seguito da un vasto incendio e i morti potrebbero aumentare. Le forze dell'ordine sono ancora alla ricerca dei terroristi che potrebbero essere ben nove e non cinque o sei come rilevato nei primi minuti del'assalto.

Mentre il bilancio dei colpiti continua a salire e le indagini proseguono: il concerto aveva registrato il tutto esaurito e si calcola che ci fossero oltre 6mila persone all'interno del locale quando sono scoppiate le fiamme che hanno poi fatto crollare il tetto dell'edificio. I vigili del fuoco hanno impiegato ore a domare l'incendio nel locale dove si trova anche un centro commerciale. Dmitry Medvedev, l'ex presidente russo che ora è vice capo del Consiglio di sicurezza nazionale, continua a battere sulla propria tesi: l'attacco ci sarebbe l'Ucraina - il Paese che la Russia ha invaso due anni fa- e ha giurato vendetta. Nel frattempo, Kiev continua a negare ogni responsabilità mentre la pista più battuta è ora quella dell'Isis, in seguito alla rivendicazione giudicata credibile dagli Usa. Proprio l'amministrazione Biden fa sapere che aveva avvertito i russi del rischio imminente di un attentato: ha ricordato il "dovere di avvertire" e fornire le informazioni di intelligence quando drammatiche. Tra l'altro nei giorni scorsi il Dipartimento di Stato aveva anche diramato un allerta ai suoi concittadini in Russia invitandoli a evitare i luoghi pubblici, "comprese le sale concerto".

Sergey Sobyanin, sindaco di Mosca, ha cancellato gli eventi che avrebbero dovuto svolgersi questo fine settimana nella capitale russa, che nelle strade è costellata di cartelloni sui cui c'è scritto "Siamo in lutto". Il presidente html">Vladimir Putin finora non ha ancora parlato alla nazione ma è tenuto aggiornato sugli eventi minuto per minuto.