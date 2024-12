Magdeburgo, la notizia dell'attentato gela la Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf

Ascolta ora 00:00 00:00

Mentre le autorità tedesche fanno i conti con quanto accaduto a Magdeburgo, le rete inizia a restituire gli attimi di terrore vissuti in città e nel resto della Germania, mentre ai mercatini di Natale si consumava quello che probabilmente è un attentato terroristico. L'accaduto ha finito per mettere in ombra anche la partita di seconda divisione della squadra di calcio locale contro il Fortuna Düsseldorf.

L'incontro si stava svolgendo regolarmente, quando la notizia ha iniziato a serpeggiare tra gli spalti attraverso i telefoni dei tifosi. Tanto da mettere a tacere i cori di entrambe e tifoserie, rimaste in silenzio. Così, nel giro di pochi minuti, l'atmosfera nella Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf (capacità di 54.600 tifosi) è diventata quasi irreale e il panico ha iniziato a impossessarsi degli spettatori.

Il Magdeburgo era in svantaggio di 1:2 contro il Fortuna, ma poteva ancora ribaltare la situazione. La maggior parte dei tifosi dell'FCM lascia lo stadio prima del fischio finale. Dieci minuti prima della fine, gli schermi dello stadio di Düsseldorf mostrano la scritta: “Un'auto ha investito un gruppo di persone al mercatino di Natale di Magdeburgo”. Con il passare del secondo tempo, anche i giocatori in campo sembrano aver appreso la notizia scioccante. Quando El Hankouri segna il 4-2 per il Magdeburgo (87'), Niederländer alza le braccia in aria in segno di scusa davanti ai tifosi.

L'FC Magdeburg finsice per vincere 5-2 in casa del Fortuna Düsseldorf, ma nessuno nello stadio ha più voglia di festeggiare dopo la partita. Il match termina, e i giocatori del Magdeburgo si rinchiudono negli spogliatoi.

Alle 20:42 l’attaccante del Fortunasi concede alla stampa, dichiarando: “Ho poche informazioni. Nel secondo tempo ho ricevuto alcune informazioni. È chiaro che il calcio passa subito in secondo piano. Ci sono cose più importanti. Vorrei esprimere le nostre condoglianze a nome di tutti".