Pakistani, uno già segnalato: chi sono i killer di Sidney

I due uomini che hanno fatto fuoco sulla spiaggia di Bondi Beach, a Sidney, uccidendo 12 persone e ferendone ventinove probabilmente sono di origine pakistana, anche se le autorità non lo confermano ancora. L'indiscrezione è riportata da alcune fonti informate, che confermano l'attacco mirato alla comunità ebraica. Inoltre è ricercata una terza persona che avrebbe agito coi due già identificati. Si indaga anche sulle auto presenti a Bondi alla ricerca di possibili esplosivi rudimentali legati ai due attentatori. Ogni minimo dettaglio può essere utile per fare chiarezza su quanto è avvenuto.

Uno degli attentatori era conosciuto

Intanto si apprende che il nome di uno degli attentatori era presente nelle liste di sorveglianza dell'Asio, l'agenzia di intelligence australiana. La conferma è arrivata direttore generale Mike Burgess, come riporta Abc News. "Come per la polizia del Nsw, uno di questi individui ci era noto, ma non in una prospettiva di minaccia immediata, quindi dobbiamo indagare su cosa sia successo". "Come da prassi standard, stiamo esaminando l'identità degli aggressori e dove questa sia nota. Stiamo cercando di capire - ha detto - se c'è qualcuno nella comunità che ha intenzioni simili. È importante sottolineare che, al momento, non abbiamo indicazioni in tal senso, ma è un aspetto su cui stiamo conducendo indagini attive".

Burgess ha poi aggiunto che il livello di minaccia terroristica nazionale rimane probabile, il che significa che c'è una probabilità del 50% che si verifichi un atto terroristico.

"Non vedo cambiamenti in questa fase", ha affermato. "Probabile significa che c'è una probabilità del 50% che si verifichi un atto terroristico. E purtroppo - ha concluso - abbiamo visto quell'atto orribile verificarsi stasera in Australia".