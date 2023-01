Spari a Gerusalemme, almeno 8 morti

Un nuovo attentato ha colpito Israele nel tardo pomeriggio di oggi. Un assalitore, secondo fonti delle forze di sicurezza citate dai media locali, ha iniziato a sparare in prossimità di una sinagoga nell'area di Neve Jakov, nell'area di Gerusalemme Est. Il bilancio dell'azione appare molto pesante: ci sarebbero al momento almeno otto morti, oltre a diversi feriti. Adesso si parla di strage annunciata: l'attacco è arrivato a 24 ore dal raid che ieri a Jenin ha portato alla morte di otto palestinesi. Diversi gruppi palestinesi per quel raid avevano promesso vendetta.

Il luogo della sparatoria

Tutto è iniziato poco dopo l'orario di cena nell'area di Neve Jakov. Si tratta di un quartiere abitato soprattutto da ebrei ultraortodossi, situato poco più a nord di Gerusalemme Est. Una zona formalmente considerata come parte integrante della Cisgiordania, ma controllata dalle forze israeliane dal 1967. Da quando cioè con la guerra dei sei giorni Israele ha di fatto annesso l'intera area orientale di Gerusalemme.

Nelle vicinanze di una sinagoga, alcuni testimoni hanno dichiarato di aver udito distintamente degli spari. L'azione dell'assalitore, le cui generalità al momento non sono state rese note, sarebbe iniziata da qui. Poi, subito dopo, l'uomo si è spostato in una via poco distante. Qui sarebbe stato poi intercettato dalle forze speciali e ucciso.

Sulla tv israeliana infatti, fonti della polizia hanno specificato che l'assalitore è stato neutralizzato. Non è però chiara la dinamica dei fatti. Anche perché la zona è presidiata sia dalle forze speciali che dai soccorritori, i quali stanno ancora intervenendo per portare negli ospedali più vicini i tanti feriti coinvolti nelle sparatorie..

Inoltre la polizia è ancora in azione: gli agenti sono alla ricerca di eventuali fiancheggiatori del terrorista. Attorno a Neve Jakov è stato creato un cordone di sicurezza ed è stata aumentata l'allerta nei check point di Gerusalemme Est. La tensione è ancora molto alta, mentre intanto in tutto il Paese si spera in un bilancio meno grave del previsto.