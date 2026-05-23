Spari vicino alla Casa Bianca, neutralizzato l'attentatore: "Brandiva una pistola, uditi dieci colpi"

Paura alla Casa Bianca intorno alle 18 (quando in Italia era passata la mezzanotte). Una decina di colpi da arma da fuoco sono stati sparati all'angolo tra la 17th Street e Pennsylvania Avenue Northwest, proprio fuori dal complesso che costituisce la residenza del presidente Usa. La Casa Bianca è stata quindi messa in lockdown e i giornalisti presenti sono stati radunati nella briefing room. L'assalitore avrebbe colpito una delle guardiole di sicurezza dove c'erano all'interno agenti della sicurezza.

Secondo quanto riportato da Cnn, agenti del Secret Service armati si sono riversati nel giardino, aiutati dall'Fbi. Il Secret Service ha quindi neutralizzato l'uomo armato che ha aperto il fuoco, avvicinandosi al perimetro della Casa Bianca sul lato ovest senza riuscire ad entrare.

Ci

sarebbero due feriti. Si tratterebbe di una persona che si trovava per caso in zona e l'assalitore stesso. Entrambi sarebbero stati ricoverati in ospedale, il passante in condizioni serie, l'aggressore in condizioni critiche.