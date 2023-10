"Vogliamo rientrare in Italia". Chi sono i connazionali bloccati a Gerusalemme

In Israele, com'è noto, ci sono anche italiani. " Sono 18 mila gli italiani residenti con il doppio passaporto, e tra questi, mille stanno facendo il servizio di leva. Poi ci sono 500 italiani che sono in viaggio per tempi brevi in Israele, per turismo o per lavoro, e una decina di dipendenti di Ong che lavorano nella striscia di Gaza ", ha spiegato Antonio Tajani, ministro degli Esteri italiano, intervistato dal Tg2. Sono numerosi i connazionali che hanno già fatto i biglietti per rientrare e quelli che hanno già raggiunto l'Italia. Ma ce ne sono altri che al momento sono ancora bloccati e non riescono a muoversi.

Tra loro c'è un gruppo di pellegrini provenienti da Verona, 38 in tutto, che sono rimasti bloccati a Gerusalemme. Di questa comitiva fanno parte anche 2 neonati, 5 bambini e 6 adolescenti. La Farnesina sta seguendo in tempo reale l'evoluzione della situazione, così come la Regione Veneto, con il presidente Luca Zaia in costante contatto con il gruppo confessionale della Chiesa della Restaurazione di Verona. Sono partiti dalla città veneta lo scorso 29 settembre e avrebbero dovuto far ritorno proprio sabato 7 ottobre. Una volta sbarcati a Tel Aviv, con il loro tour-operator avevano fatto tappa in Cisgiordania prima di arrivare a Gerusalemme, dove tutt'ora si trovano all'interno dell'hotel St. Regis.

" Qui non scherzano abbiamo saputo che avrebbero già preso degli ostaggi stranieri. Gerusalemme pare morta, non transita una macchina. Ieri abbiamo sentito le urla di giubilo dei palestinesi per le vittime israeliane provocati dall'attacco ", ha detto al telefono Genny Senigallia, 36 anni, raggiunta dall'Ansa. Proseguendo nel suo racconto, ha spiegato che la sua comitiva ieri si stava recando al Muro del pianto " quando sopra le nostre teste è volato un missile. Non sappiamo come rientrare e facciamo appello alle nostre autorità diplomatiche. Le uniche compagnie che volavano sono Israir e Eiai: chiedevano 1.500 euro per un biglietto per l'Italia, e adesso sono esauriti ".