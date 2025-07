"Un test, ma i visitatori sono già calati del 21%"

È soddisfatto a metà il presidente di Montenapoleone District, Guglielmo Miani (nella foto). Le telecamere di accesso alla Ztl Quadrilatero non si accenderanno domani, come previsto, ma a partire dalla prima metà di settembre quindi "bene il rinvio", premette, "tuttavia l'associazione sta monitorando attentamente l'evoluzione della situazione per valutare eventuali effetti strutturali sul commercio". E Miani avverte già che nelle settimane successive all'attivazione a metà maggio, seppure con le telecamere solo in fase di rodaggio, l'Osservatorio digitale di Deloitte relativo al monitoraggio del traffico nel Quadrilatero "evidenzia un impatto iniziale della nuova regolamentazione sulla fruizione dell'area, legato sia a un periodo di adattamento sia a cambiamenti nei comportamenti di mobilità: dal 12 maggio al 29 giugno i visitatori totali sono diminuiti del 21% dalla prima alla settima settimana, con un calo più contenuto (-3%) tra i visitatori stranieri". Inoltre, anticipa, "stiamo realizzando un sondaggio tra gli associati per comprendere anche gli effetti concreti sui dati di fatturato. Riteniamo sia troppo presto per un bilancio, ma auspichiamo un rinnovato dialogo con le istituzioni e gli operatori coinvolti per tutelare l'attrattività e l'importanza economica della prima via dello shopping al mondo".

Il capogruppo della Lega Alessandro Verri insiste: "Il divieto h24 è una follia, speriamo che i due mesi di rinvio siano utili almeno per arrivare a ridurre l'orario di attivazione". La sperimentazione avviata in queste settimane "deve produrre risultati concreti e trasparenti, perché non è accettabile introdurre un divieto senza una reale analisi d'impatto sulle attività economiche e sulla vivibilità del quartiere". E "come la Lega ha sempre denunciato, questo provvedimento limita pesantemente le attività commerciali, il divieto h24 - ribadisce - è una follia che penalizza chi lavora e mette anche a rischio la sicurezza delle persone nelle fasce serali. Continueremo a lavorare, anche durante la sessione di bilancio, affinché a settembre la Ztl che entrerà in vigore sia davvero equilibrata". Già l'apertura a modifiche e lo slittamento per il consigliere leghista Samuele Piscina, che giorni fa in aula aveva chiesto deroghe per alcune categorue deboli è "una grande vittoria della Lega, il Pd ha subito bocciato il mio ordine del giorno".

Per il deputato FdI Riccardo De Corato "la proroga è già l'ammissione di un flop". E il verde Carlo Monguzzi ironizza: "É la misura più ridicola fatta da questa giunta e slitta per la decima volta". Forse qualcuna di meno.