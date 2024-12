Toccata e fuga di Mariotto. Per ora nessuna penitenza

Ascolta ora 00:00 00:00

Insomma, in fin dei conti, perché Mariotto no e Remigi sì? Perché il giudice-stilista non dovrebbe essere punito per la manina appoggiata sulle parti intime di un ballerino mentre il cantante-showman due anni fa è stato estromesso dalla tv perché la manina l'aveva messa sul sedere di Jessica Morlacchi? Si tratta sempre di dita che finiscono dove non dovrebbero, nonché di situazioni imbarazzanti o offensive per chi le subisce. Mariotto ha fatto sapere che si è trattato di un gesto involontario, che lui era girato di spalle e cercava un appoggio per rialzarsi e, su questo punto, Milly Carlucci lo difende strenuamente. Però, quando eccessi e follie superano i limiti, è facile scivolare in brutte situazioni. E non si possono usare due pesi e due misure.

Soprattutto se agli incidenti si aggiunge l'elenco delle battute sessiste e ammiccanti (ancorché scherzose nelle intenzioni) nei confronti di altri ballerini che si sono sentite in tante puntate. E alla manina vagante si aggiunge l'altro episodio che ha coinvolto Guillermo Mariotto sempre nella puntata del 30 novembre: a un certo punto è fuggito dal programma per una «questione di lavoro» (un problema alla maison Gattinoni), lasciando attoniti la conduttrice, gli altri giudici e il pubblico. Fatti gravi su cui i vertici di Viale Mazzini non hanno preso subito una posizione netta, pur essendo accaduti dieci giorni fa. Da una parte c'è il programma che deve andare avanti e il giudice-stilista, insieme a Selvaggia Lucarelli, con le baruffe, le stilettate, le finte litigate, le cattiverie, fanno metà dello show e dello share. Dall'altra c'è un codice etico aziendale che dovrebbe valere per tutti. Nelle prossime ore si capirà se Mariotto parteciperà o meno alla semi-finale di sabato.

Nei video del caso Morlacchi/Remigi che ancora circolano in rete si vede la ex cantante dei Gazosa che prende la mano di Memo e la sposta dal proprio sedere al braccio. L'episodio fece grande clamore, costò a Remigi più un anno di esclusione dalla Rai, nonché un grande danno di immagine. Lui cercò, in maniera confusa, di scusarsi.

Invece, nel video incriminato del backstage di Ballando con le stelle che sta girando come un tornado sui social si vede il ballerino che intercetta la mano di Mariotto, la sposta dal conchiglione posto sopra le sua parti intime e aiuta lo stilista a rialzarsi. Episodio che ha scatenato la reazioni degli spettatori e che è stato denunciato dalla senatrice di Fratelli d'Italia Susanna Donatella Campione, componente della Commissione Giustizia. «Nessuno - ha detto nei giorni scorsi - ha stigmatizzato il gesto, vera e propria molestia sul luogo di lavoro. Viene spontaneo chiedersi come mai in questo caso, diversamente da quanto accaduto con Memo Remigi non vi sia stata alcuna censura».

Alla senatrice, ma soprattutto al pubblico, risponde la Carlucci in un'intervista al Corriere: «La molestia implica una volontà e lì non c'era. Lui era perfino di spalle. È davvero un incidente». E su Instagram, annunciando la puntata di sabato, aggiunge sorridendo: «Dov'è finito Mariotto? Lo scoprirete».