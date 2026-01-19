Tomba e Santamaria star oscurano Kevin Costner

Uomini, uomini, uomini. Sempre indimenticabili, seppur per ragioni differenti. E poi, naturalmente, anche qualche ospite donna, perlopiù star del piccolo e grande schermo. La fashion week uomo - la settimana della moda maschile - di quest'anno (partita venerdì, durerà fino a tutto domani) non verrà ricordata certo per il sottotono e non solo perché svelerà le tendenze del prossimo autunno inverno, ma soprattutto per aver ospitato i nuovi (e giovanissimi) beniamini del piccolo e grande schermo.

Ieri da Ralph Lauren la superstar ospite è stato sì l'attore 71enne Kevin Costner, ma insieme a lui hanno fatto parlare di sé il protagonista della serie "Stranger Things" Noah Schnapp, il musicista e attore Nick Jonas, l'attore di "Loki" Tom Hiddleston, l'attore di "Crazy Rich Asians" Henry Golding, l'attore Liam Hemsworth e il membro del gruppo K-pop NCT Mark Lee. Da Dolce&Gabbana (con oltre cento modelli tra il pubblico) sabato ha fatto la sua figura anche Lucien Laviscount, che interpreta Alfie nella serie di Netflix "Emily in Paris" ma anche il nostro Claudio Santamaria è stato un gran "bel vedere".

Adesso però tutti aspettando di sapere in quale "front row" sarà ancora ospite oggi Kostner mentre, per tornare alle celebrità di casa nostra, non poteva mancare la leggenda dello sci Alberto Tomba già nominato nuovo brand ambassador (nella foto, ndr) di Salvatore Ferragamo in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina. L'icona dello sci ha collaborato anche con il brand "Napapijri" per la sua nuova campagna, definendo un'estetica che unisce elementi outdoor e metropolitani, con colori naturali e accenti vivaci.

Negli anni scorsi da Dolce&Gabbana tra il pubblico femminile si erano visti grandi nomi internazionali, come la cantante Madonna e la top model Naomi Campbell, le attrici Naomi Watts e Julianne Moore, ma quest'anno i due stilisti hanno optato per una scelta più nostrana, invitando Tullia Venezia, molto brava nella interpretazione della giovane Donna Imma in "Gomorra-Le Origini".