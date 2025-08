"Top Employer 2025", il cambiamento parte dalla cultura

La certificazione Top Employer 2025 ricevuta da Terna è il risultato di un percorso strutturato che ha ridefinito il ruolo dell'azienda non solo nel sistema energetico italiano, ma anche nel panorama dell'employer branding. Alla base del riconoscimento vi è una trasformazione che ha coinvolto l'intero assetto, a partire dalla valorizzazione del capitale umano e da una rinnovata cultura del lavoro fondata su rispetto, merito e inclusione.

Il nuovo posizionamento di Terna ha generato un forte interesse da parte del mercato del lavoro. La visibilità su canali come LinkedIn e il sito istituzionale è cresciuta sensibilmente, riflettendo un cambiamento percepito anche all'esterno. In soli 18 mesi, le candidature online sono aumentate di cinque volte, superando le 50mila, con una crescita significativa della componente femminile. Un dato che conferma come l'azienda sia percepita come un contesto dove è possibile costruire un futuro professionale solido e contribuire concretamente alla transizione energetica del Paese.

Fondamentale, in questo senso, è stato il rafforzamento del legame con il mondo accademico. Terna ha attivato collaborazioni con 21 università italiane attraverso progetti di orientamento e formazione. Con la Rete Politecnica di Alta Competenza, ha co-progettato un Master di II livello sui sistemi elettrici innovativi, mentre con il Tyrrhenian Lab ha formato già 150 giovani ingegneri del Sud Italia in ambiti chiave come la digitalizzazione della rete, offrendo loro opportunità concrete nei territori d'origine. Al tempo stesso, l'impegno verso le scuole si traduce in percorsi post-diploma e giornate di orientamento Stem, per costruire competenze fin dai banchi. Terna ha inoltre rafforzato le proprie politiche di inclusione, con programmi come Terna Ability, che ha moltiplicato i curriculum di studenti con disabilità nella banca dati aziendale. Anche su questo fronte, la strategia è chiara: creare una rete fatta non solo di energia, ma anche di persone competenti e valorizzate nelle diversità.

Il riconoscimento come Top Employer si basa su un'analisi rigorosa di sei macroaree HR e venti best practice. Terna ha ottenuto punteggi eccellenti in aree strategiche come People Strategy, Leadership, Diversity&Inclusion e sostenibilità, grazie all'introduzione di nuovi modelli organizzativi e formativi, all'ascolto attivo dei dipendenti e alla digitalizzazione dei processi HR.

Le iniziative come l'Academy aziendale, il nuovo onboarding Destinazione Terna e la Talent Strategy testimoniano un impegno concreto. In definitiva, Terna è Top Employer perché ha scelto di investire nella sua risorsa più importante: le persone. E lo fa costruendo ogni giorno una rete più forte, non solo elettrica ma umana.