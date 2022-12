"Top Gun" è al top "Avatar" una meraviglia ed "Ennio" pura poesia

UN EROE Un uomo trova una borsa piena di monete d'oro. Decide di restituirla, diventando un eroe. Sarà vera gloria? Farhadi fa una intelligente riflessione sugli atti generosi in tempo di social media, con un protagonista che sembra uscito dalla galleria degli eroi di Alberto Sordi.

LA NOTTE DEL 12 Il film poliziesco dell'anno. Storia di un investigatore ossessionato da un caso che non riesce a risolvere. Ovvero scoprire chi ha dato fuoco a una ragazza che stava rientrando a casa. Tanti sospettati, tutti potenziali colpevoli, ma non incastrabili. Ispirato a una storia vera, per ricordarci la crudeltà dei femminicidi. Con una grande regia.

UN ALTRO MONDO Dalla Francia arrivano quasi soltanto ottimi film come questo, diretto da Brizé. Un dirigente di azienda sta provando in tutti i modi di salvare i posti di lavoro dei suoi dipendenti. Lo spettatore si cala nel travaglio psicologico che accompagna lo sguardo del protagonista (un grande Lindon). E noi continuiamo a copiare.

GLI ORSI NON ESISTONO Panahi firma un film eccellente, ritraendo in maniera garbata le contraddizioni, in tema di libertà, dell'Iran. Dall'amore alla giustizia, il regista condannato a 6 anni di carcere ci mette la faccia per denunciare tutto. Grande cinema senza effetti speciali.

LA STRANEZZA Film italiano campione d'incassi. Sei personaggi in cerca d'autore, tra cinema e letteratura, con Andò che sfrutta al meglio il talento di Ficarra e Picone, sorprendenti becchini. E dimostra che Toni Servillo, quando fa il Toni Servillo, è un campione di razza.

NOSTALGIA Felice (strepitoso Favino) parte dall'Egitto e torna nella sua Napoli per riabbracciare l'anziana mamma. La donna vive nel rione Sanità, dove Felice ha trascorso la gioventù, con il miglior amico Oreste. Tornando in quei luoghi e tra quelle strade, viene preso da una forte nostalgia. Martone firma un capolavoro, appoggiandosi a un cast da brividi. Un cinema del reale come raramente capita di vedere.

THE FABELMANS Si etichettano i film troppo rapidamente come capolavori. Questo non lo è fino in fondo, ma è un grande Spielberg a dirigerlo. Raccontando la propria adolescenza e l'innamoramento per il cinema, tra drammi famigliari e bullismo. Una pellicola da cui non ti staccheresti mai. Lunga vita a Steven.

ENNIO Un documentario straordinario, girato magistralmente da Tornatore, per rendere omaggio al genio di Ennio Morricone. Un film emozionante, a tratti commovente, nostalgico nella consapevolezza della grande eredità artistica lasciata dal nostro indimenticabile Maestro.

AVATAR 2 - LA VIA DELL'ACQUA Il sequel del kolossal di Cameron è salutato non solo dagli incassi, che hanno ridato fiato al movimento, ma anche da un film meraviglioso. Indossi gli occhiali 3D e per 195 minuti ti perdi in un mondo incantato. Del resto, se il pubblico non viene in sala, devi dargli qualcosa di diverso. E Cameron ci è riuscito alla grande.

TOP GUN: MAVERICK Il ritorno di Tom Cruise, con l'iconico giubbotto di pelle con le toppe, alla guida della sua vecchia GPZ, come 36 anni fa. Lo vogliono «rottamare» perché la tecnologia incalza, ma intanto gli affidano i migliori giovani Top Gun in circolazione per addestrarli in vista di una missione suicida. Maverick è il paladino di ogni cinquantenne «resistente» alla superbia delle nuove leve. Un film emozionante, tecnicamente perfetto e a tratti superiore al mitico capostipite. Per motivi non solo artistici, il più bello di questo 2022.