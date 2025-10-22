Torna "Balloon Museum" l'arte leggera che trae ispirazione dall'elemento aria

Torna a Milano la mostra itinerante "Balloon Museum con Euphoria - art is in the air" all'Area MilanoSesto (viale Italia 576 Sesto San Giovanni, fino al 22 febbraio).

La mostra ispirata al tema dell'aria fa riflettere sul potere trasformativo dell'arte, celebrando la leggerezza, l'interazione e la forza comunicativa del gonfiabile, con un allestimento pensato per creare una sorta di "dialogo emotivo" tra spettatore e opera d'arte in uno spazio ampio oltre 5000 mq. Le opere diventano così non solo strumenti artistici, ma strumenti di interazione, spettacolo e scoperta, capaci di riflettere su tematiche della contemporaneità e sul potenziale creativo di materiali apparentemente semplici, creando nuovi spazi di socializzazione fisica, digitale e culturale. Il termine "Euphria" racchiude l'essenza dell'esperienza e del progetto, richiamando l'elemento che dà vita alle installazioni: l'aria.

La mostra ha avuto oltre 7 milioni di visitatori per 17 edizioni ospitate in diverse città tra cui Roma, Parigi, NewYork, Singapore, Londra e Miami. "Dopo tre anni torniamo a Milano con una nuova mostra che raccoglie l'energia e la sperimentazione delle tappe internazionali del Balloon Museum.

Euphoria Art is in the Air - ha spiegato uno dei promotori Roberto Fantuzzi - Proponiamo al pubblico un nuovo modo di vivere l'arte, trasformando lo spazio in un ambiente dinamico e partecipativo, dove l'incontro tra opere e visitatori genera meraviglia, riflessione e condivisione".