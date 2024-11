Torna Piedone, sempre sbirro nella Napoli "noir" di oggi

Ascolta ora 00:00 00:00

Solo lui poteva essere l'erede di Bud Spencer: Salvatore Esposito (foto). Con quella mole fisica e cinematografica che si porta dietro, sembra nato apposta per riportare in vita la leggenda del grande attore che tutti ci ricordiamo impegnato in scazzottate memorabili. Ma Esposito, lasciati i panni del camorrista Genny in Gomorra, non riveste semplicemente i panni del personaggio iconico di Piedone. Ne coglie, invece, l'eredità morale e lo trasforma in un poliziotto moderno nella Napoli di oggi: Vincenzo Palmieri, salvato anni prima dall'ispettore Rizzo (il mitico Piedone interpretato da Spencer) da cui ha imparato tutto. Insomma, Piedone - Uno sbirro a Napoli, in onda dal 2 dicembre su Sky e Now, non è un remake né un reboot né un sequel, ma è una serie (in quattro episodi) a sé stante che però trae ispirazione dal nostro super eroe italiano. «All'inizio - racconta Salvatore - temevo certamente il raffronto con Carlo Pedersoli (vero nome di Bud Spencer). Tutti quanti abbiamo sentito una grande responsabilità verso un progetto così importante, ma non abbiamo mai avuto paura di rischiare perché ci siamo mossi con grande rispetto e abbiamo creato una cosa completamente diversa». Come l'ispettore Rizzo, anche l'ispettore Palmieri è un irregolare, uno scorbutico, un indisciplinato, crede nella giustizia ma a modo suo, nasconde una profonda ferita e si batte per i deboli. Non potendo - in ottemperanza al politically correct dei nostri tempi - prendere tutti a cazzotti, si dedica al wrestling, dove appunto ci si picchia per finta come nelle mitiche scene di Piedone. Produttore esecutivo e autore è Giuseppe Pedersoli, figlio di Carlo, che assicura: «Certo, a mio padre la serie sarebbe piaciuta. Aveva avuto modo di vedere Salvatore nelle prime puntate di Gomorra e aveva avuto parole di grande apprezzamento per lui».

La serie diretta da Alessio Maria Federici unisce lo spirito di commedia dei film di Piedone con una trama poliziesca, action e realistica, ambientata nella vera Napoli di

oggi. Nel cast anche una figura femminile importante, la commissaria Sonia Ascarelli (interpretata da Silvia D'Amico) che mette una figura più salda, responsabile e ligia alle regole vicino a quella complicata di Piedone.