"Torno in tv, ancora Dalla parte degli animali"

Il periodo del lockdown è stato difficile anche per loro. Abbandonati, lasciati nei canili, senza il conforto dei loro amici padroni o spersi nelle campagne e nelle strade. Gli animali sono stati pesantemente colpiti dalle conseguenze del Covid. Da domani Dalla parte degli animali, il programma ideato e condotto da Michela Vittoria Brambilla, darà, tra gli altri servizi, risposte anche a queste situazioni trovando casa ai quattrozampe e non solo. La nuova stagione andrà in onda in un orario diverso: alle 15,30 su Rete4 e in replica la domenica alle 11 sempre su Rete 4 e alle 14 su La 5. «Sono davvero felice che questo programma torni in onda - spiega l'ex ministro - il nostro obiettivo è svuotare i canili. Bisogna che in Italia si metta fine al randagismo che è ancora tanto presente». «Il cuore degli italiani è grande, adottano sempre di più - continua Michela Vittoria - L'emergenza Covid ci ha dimostrato ancora una volta quanto contino gli animali d'affezione nella nostra vita. Senza di loro questo periodo sarebbe stato ancora più difficile. Chi stava fuori casa tutto il giorno, ha scoperto il valore della convivenza con loro. La trasmissione dà a chi lo desidera la possibilità di ricambiare, donando il calore di una famiglia agli animali meno fortunati». Nel periodo dell'emergenza l'onorevole e la Leidaa (Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell'Ambiente che collabora nella realizzazione del programma) hanno avuto un gran daffare. «Ho accolto tanti animali, anche di chi doveva andare in ospedale - racconta Michele Vittoria -. Quelli di chi non è più tornato sono rimasti con noi». La nuova stagione, oltre all'orario, avrà anche nuovi servizi d'attualità e rubriche. Nella prima puntata si parlerà dopo un'estate di polemiche in Trentino di vita con gli orsi. L'on. Brambilla spiegherà che devono rimanere liberi e che la convivenza con l'uomo è possibile. Dalla parte degli animali continua a svolgere la sua missione principale: avvalersi di un mezzo di comunicazione come la televisione, che arriva in tutte le case, per promuovere le adozioni, combattere il randagismo e diffondere la cultura del possesso responsabile. Tra le adozioni proposte nella prima puntata, oltre a gatti e cagnolini pronti a far innamorare, c'è anche una cavalla che vorrebbe una nuova vita, senza sella e briglie. Alla fine dell'estate non potevano non figurare come ospiti d'onore i cani-bagnini della Scuola Italiana cani da Salvataggio (SICS) con i loro conduttori: veri e propri «eroi» delle vacanze. L'«amico famoso» della prima puntata, che presenterà i suoi animali (vari quattrozampe e perfino un tacchino), è l'attore comico Andrea Roncato. Confermata la rubrica con i consigli del nutrizionista, debutta un nuovo spazio fisso: l'avvocato della Leidaa, Maria Silvia D'Alessandro, risponderà alle domande dei telespettatori, a cominciare da una questione di grande attualità, l'affidamento degli animali da compagnia in caso di separazione tra i coniugi.