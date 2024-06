Treccani celebra la Carrà con le serigrafie di Lodola

Raffaella la cantante. Raffaella la ballerina. Raffaella l'attrice. Raffaella la carismatica conduttrice tv che è stata capace di conquistare e di entrare nelle case e nei cuori del grande pubblico. È a lei, ovvero Raffaella Pelloni in arte Carrà, il cui impatto nella cultura nazional-popolare è testimoniato dal neologismo «carrambata», entrato di diritto nel dizionario Treccani nel 2008 e ancora oggi diffusissimo, che l'Istituto Treccani dedica un volume fotografico e due serigrafie in edizione limitata firmate da Marco Lodola, con l'intento di celebrarne il mito e contribuire ulteriormente alla sua meritata immortalità. Il volume è edito in due accurate edizioni: la prima con copertina cartonata declinata in un accattivante color azzurro cielo; la seconda in edizione limitata a 199 esemplari, con copertina specchiata e custodita in un cofanetto in plexiglas, a cui è possibile abbinare una delle due opere su carta di Marco Lodola. Raffaella Carrà è un volume fotografico di grande formato e dall'estetica intrigante, che ripercorre la vita artistica di Raffaella Carrà attraverso oltre 220 scatti. Un coinvolgente viaggio tra parole e immagini in cui la narrazione è scandita dai contributi di Ernesto Assante - noto giornalista e critico musicale scomparso a febbraio 2024 - e dalla voce di Caterina Rita, storica collaboratrice di Raffaella, programmista-regista Rai e diretta testimone e artefice in Pronto... Raffaella? (1983-85); Buonasera Raffaella (1985-86); Domenica In (1986-87) e Sogni (2004). Con Raffaella Carrà Treccani inaugura la collana Miti Italiani, attraverso la quale omaggia quegli uomini e quelle donne che sono stati protagonisti della vita culturale, artistica, economica ed imprenditoriale del nostro Paese.

Veri e propri «miti», celebrati attraverso una narrazione coinvolgente ed emozionante, che pagina dopo pagina ne testimonia il contributo e la capacità di innovare e diventare, in qualche modo, immortali. Treccani ha affidato all'artista Marco Lodola la realizzazione di due serigrafie in edizione limitata dedicate proprio al mito di Raffaella Carrà.