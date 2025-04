In treno per godersi il viaggio alla scoperta di parchi e borghi

Ascolta ora 00:00 00:00

È il più romantico dei mezzi, nonché il più green. È perfetto per le fughe d'amore ma anche per le partenze in famiglia, pare fatto apposta per i congedi pieni di pathos sulle chilometriche banchine ma anche per scambiarsi gli abbracci con i quali ci si ricongiunge. E poi il suo movimento cadenzato permette di rilassarsi e riposare, o di osservare i paesaggi che scorrono davanti agli occhi ma permette anche di lavorare, telefonare, restare in contatto con il proprio mondo mentre ci si dirige altrove. È il treno che sferraglia e raggiunge ogni meta, cadenzato e costante.

Non a caso sono oltre 27 milioni le persone che hanno scelto e sceglieranno il treno, per viaggiare durante i ponti primaverili legati alle festività di Pasqua, del 25 aprile e del primo maggio. E per far fronte a questo esodo il Gruppo FS (attraverso le società controllate Trenitalia, FS Treni Turistici Italiani e Busitalia), si è organizzata garantendo un'offerta variegata e, tema ormai imprescindibile di questi tempi, all'insegna della sostenibilità.

Quindi per andare incontro alle elevate esigenze di mobilità di questo periodo, ha attivato in alcune giornate sei Frecciarossa in più che viaggeranno tra Milano, Roma e Napoli, e treni in doppia composizione per raddoppiare i posti disponibili. Inoltre, fra Milano e la Calabria e fra Milano e la Puglia saranno disponibili in alcuni giorni anche dei Frecciarossa notturni. Con i treni del Regionale sarà possibile raggiungere ben 1.700 località italiane, fra città d'arte, borghi e luoghi di montagna e di mare. Sono inoltre attive due corse del Sicilia Express di FS Treni Turistici Italiani per permettere ai residenti in Sicilia di rientrare con maggior comodità nei luoghi d'origine per le festività. Molto apprezzato l'Intercity Notte, che è stato concepito per consentire di spostarsi di notte e raggiungere la propria meta già dal mattino presto (nel 2024 è stato scelto da 2 milioni di passeggeri, il 5% in più rispetto al 2023, tendenza che si conferma anche nel 2025). Così come gli Eurocity da e per la Svizzera, che hanno visto un sensibile incremento degli arrivi su Genova e Bologna. Anche Busitalia rafforza la propria offerta con collegamenti verso aeroporti, mete culturali e località naturalistiche.

In occasione del lungo ponte pasquale torna anche il Sicilia Express, il collegamento fra Piemonte e Sicilia è tornato per offrire un'opportunità di viaggio ai siciliani residenti nel nord Italia per motivi di lavoro o di studio. L'offerta, che è stata realizzata grazie alla collaborazione tra FS Treni Turistici Italiani e l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana, permetteva di collegare Torino, Milano, Parma, Bologna, Firenze e Roma a Palermo e Siracusa.

Anche Busitalia ha rafforzato la propria offerta con collegamenti verso aeroporti, mete culturali, citta d'arte e località naturalistiche. In particolare, è stato potenziato il servizio Assisi Link in occasione dei più importanti eventi religiosi e incrementato l'Umbria Airlink tra Perugia/Assisi e l'aeroporto regionale, fino a 32 corse giornaliere. Potenziati anche l'Orvieto Link e il servizio di navigazione sul Trasimeno, con fino a sessanta corse nei giorni festivi verso Isola Maggiore e Isola Polvese. E sono stati confermati i link turistici integrati in Umbria e Veneto (tra cui Spoleto, Narni, Marmore, Piediluco, Chioggia-Sottomarina). In più è stato esteso il servizio Padova-Aeroporto Marco Polo Venezia, che ora sarà attivo anche il primo maggio. Così come anche i collegamenti Airlink per gli aeroporti di Salerno e Bergamo Orio al Serio, con nuovi orari e tariffe promozionali da Verona e da Brescia. Prosegue infine il collegamento diretto da Firenze all'outlet The Mall per chi volesse trascorrere qualche ora dedicandosi allo shopping. Sempre più persone scelgono inoltre il Regionale per riscoprire il piacere del viaggio lento e autentico.

Un modo per muoversi tra le città d'arte - come Roma, Napoli, Firenze e Venezia - e per lasciarsi sorprendere da luoghi dal fascino unico come Pompei, la Reggia di Caserta e le Cinque Terre. Con l'itinerario Parchi Line è possibile spostarsi tra i principali parchi archeologici della Campania, da Ercolano a Pompei, fino a Paestum. Ma a conquistare i viaggiatori sono anche i borghi.