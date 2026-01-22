Per Trenord 205 milioni di passeggeri. "Con l'87,6 per cento dei treni puntuale"

Nel 2025 Trenord ha effettuato 780mila corse, il 3 per cento in più rispetto al 2024, per 205 milioni di passeggeri. A comunicarlo l'azienda, sottolineando che si tratta di un quarto dell'offerta di trasporto ferroviario regionale in tutta Italia. Sono 590mila i treni che hanno avuto origine o destinazione a Milano con un costante aumento dei passeggeri. A novembre 2025 i viaggiatori nei giorni feriali erano 790mila, il 4 per cento in più rispetto al 2024. A segnare i maggiori incrementi sono state le linee suburbane, utilizzate nei giorni feriali da 384mila passeggeri, con una crescita dell'8 per cento. I viaggiatori sulle linee Regio Express e Regionali sono aumentati del 2 per cento, raggiungendo i 378mila al giorno.

Anche nel 2025, spiega Trenord, i viaggiatori del weekend hanno infranto nuovi record, superando del 30 per cento i flussi pre Covid. Il sabato hanno viaggiato 505mila passeggeri (più 5 per cento rispetto al 2024); nei festivi 384mila (più 9). Nel 2025, inoltre, l'83,8 per cento dei treni è arrivato puntuale; il dato è di quasi 4 punti percentuali superiore al 2024. L'89,6 per cento è giunto entro i 7 minuti dall'orario previsto e il 96,7 entro 15 minuti. Se si escludono le cause "esterne" - maltempo, comportamenti scorretti, interventi delle Autorità - la puntualità dei treni in Lombardia è stata dell'87,6 per cento.

Sulla regolarità del servizio, afferma Trenord, hanno influito l'intenso traffico ferroviario sulla rete lombarda, specialmente sul nodo di Milano e i lavori per il potenziamento delle infrastrutture. Sono stati 207 i cantieri attivati sui binari regionali nel 2025, il 23 per cento in più rispetto al 2024.