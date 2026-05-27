Trenord: incontro assessore-pendolari. Lucente: "Adegueremo l'orario ferroviario"

L'assessore regionale ai Trasporti e mobilità sostenibile, Franco Lucente, ha incontrato ieri a Palazzo Lombardia i rappresentanti dei viaggiatori e delle associazioni dei consumatori e degli utenti nominati nella Conferenza del Tpl-Trasporto pubblico locale. Si è parlato dell'adeguamento dell'orario ferroviario in vigore dal 14 giugno, delle principali interruzioni delle reti ferroviarie e dell'andamento del servizio regionale.

Al tavolo erano presenti Marco Longoni di Assoutenti Lombardia; Bruno Lagrotteria di Udicon-Unione per la difesa dei consumatori; Manuel Cairati del Comitato pendolari Gallarate-Milano; Franco Aggio dell'associazione Milano-Mortara-Alessandria; Francesco Ninno del Comitato pendolari del Meratese; Andrea Mazzucotelli del Comitato viaggiatori Tpl nodo di Saronno; Giorgio Dahò del Comitato pendolari Milano-Lecco. "Come faccio periodicamente da quando sono assessore - sottolinea Lucente - ho voluto incontrare i rappresentanti di viaggiatori e consumatori. Un confronto importante, uno scambio di informazioni prezioso per accogliere le esigenze e le istanze dei territori e allo stesso tempo aggiornare gli utenti e i pendolari delle decisioni assunte da Regione Lombardia. L'impegno di Regione è totale nel cercare di fornire il miglior servizio possibile, tenendo conto dei numerosi interventi infrastrutturali che interesseranno il territorio nei prossimi mesi.

I risultati, come riferisce Trenord, sono incoraggianti: fra gennaio e aprile 2026 in Lombardia sono circolati 274mila treni regionali, con oltre 75 milioni di passeggeri. Nel primo quadrimestre ha utilizzato il treno il 9% in più dei viaggiatori, rispetto allo stesso periodo del 2025".