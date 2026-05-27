Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza

Trenord: incontro assessore-pendolari. Lucente: "Adegueremo l'orario ferroviario"

Si è parlato dell'adeguamento dell'orario ferroviario in vigore dal 14 giugno, delle principali interruzioni delle reti ferroviarie e dell'andamento del servizio regionale

Trenord: incontro assessore-pendolari. Lucente: "Adegueremo l'orario ferroviario"
00:00 00:00
Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita

L'assessore regionale ai Trasporti e mobilità sostenibile, Franco Lucente, ha incontrato ieri a Palazzo Lombardia i rappresentanti dei viaggiatori e delle associazioni dei consumatori e degli utenti nominati nella Conferenza del Tpl-Trasporto pubblico locale. Si è parlato dell'adeguamento dell'orario ferroviario in vigore dal 14 giugno, delle principali interruzioni delle reti ferroviarie e dell'andamento del servizio regionale.

Al tavolo erano presenti Marco Longoni di Assoutenti Lombardia; Bruno Lagrotteria di Udicon-Unione per la difesa dei consumatori; Manuel Cairati del Comitato pendolari Gallarate-Milano; Franco Aggio dell'associazione Milano-Mortara-Alessandria; Francesco Ninno del Comitato pendolari del Meratese; Andrea Mazzucotelli del Comitato viaggiatori Tpl nodo di Saronno; Giorgio Dahò del Comitato pendolari Milano-Lecco. "Come faccio periodicamente da quando sono assessore - sottolinea Lucente - ho voluto incontrare i rappresentanti di viaggiatori e consumatori. Un confronto importante, uno scambio di informazioni prezioso per accogliere le esigenze e le istanze dei territori e allo stesso tempo aggiornare gli utenti e i pendolari delle decisioni assunte da Regione Lombardia. L'impegno di Regione è totale nel cercare di fornire il miglior servizio possibile, tenendo conto dei numerosi interventi infrastrutturali che interesseranno il territorio nei prossimi mesi.

I risultati, come riferisce Trenord, sono incoraggianti: fra gennaio e aprile 2026 in Lombardia sono circolati 274mila treni regionali, con oltre 75 milioni di passeggeri. Nel primo quadrimestre ha utilizzato il treno il 9% in più dei viaggiatori, rispetto allo stesso periodo del 2025".

Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita
Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica