Trenord prepara i treni delle olimpiadi. Per la Valtellina 120 corse in più al giorno

I Giochi si avvicinano e, al di là di impianti e strutture, si comincia a pensare anche a come adeguare i servizi. E allora in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, Trenord annuncia un significativo potenziamento del servizio. L'azienda ferroviaria lombarda, che servirà i luoghi delle gare in Valtellina e a Milano, incluso il Villaggio Olimpico, durante la manifestazione effettuerà 120 corse in più ogni giorno, per un'offerta complessiva di 2500 corse.

In particolare, il collegamento fra Milano e la Valtellina sarà attivo dalle 4.20 del mattino alle 3 di notte con una corsa ogni 30 minuti; un servizio che sarà messo a disposizione di tecnici e spettatori, per una mobilità integrata, sostenibile e sicura. Lo comunica il Mit in una nota. Trenord, che è Regional Transport Sponsor di Milano Cortina 2026, ha vestito dei colori olimpici sei dei nuovi treni della flotta: due convogli in servizio sul collegamento aeroportuale fra Milano e Malpensa, due treni ad alta capacità Caravaggio e due treni monopiano Donizetti, destinati alle linee della Valtellina.

In parallelo, 208 nuovi treni e tutte le biglietterie sono stati personalizzati con i loghi Trenord e Milano Cortina 2026, a testimoniare il lavoro congiunto dei 5.

000 dipendenti dell'azienda e la sinergia con le istituzioni nazionali e regionali. Un esempio concreto di come il servizio ferroviario diventi protagonista dell'Olimpiade diffusa, collegando persone, territori e obiettivi comuni. Così una nota del MIT.