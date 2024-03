Troppe voragini a Milano. Sala guarda solo il dito e ignora la luna

La guerra delle buche è naturalmente diventata anche una guerra politica e di comunicazione. Via Lancetti è chiusa da una settimana: era ridotta talmente male che il tram 2, che passa per il centro e va verso Bausan, non poteva più transitare in sicurezza. Ora tra le denunce dell'opposizione e le risposte del Comune si è creato un caso che ricorda molto la parabola della pagliuzza nell'occhio di uno e la trave nell'occhio dell'altro. Oppure la storiella del dito e della luna.

È successo che il leghista Samuele Piscina alcuni giorni fa è andato in via Lancetti e ha misurato con il metro a favore di telefonino una voragine, di quelle che si formano accanto ai binari del tram quando piove molto e quando la manutenzione è carente. Ieri però, guarda caso, è «spuntato» un video (chissà chi l'avrà segnalato ai giornali...) in cui si vedono i tecnici Atm al lavoro per risolvere la situazione che scavano apposta quella specifica buca per poi puntellare la rotaia. Ok, Piscina avrà pure preso un granchio dentro la voragine riempita di acqua piovana. E quindi? Il caso buche è chiuso? Ridotto alla solita scaramuccia politica?

Basta guardare lo stesso video o le foto per capire in che stato è tutta via Lancetti. O anche attraversarla con la bici o, peggio, con un passeggino. I solchi che costeggiano i binari sono talmente profondi, che se non si fa lo slalom ci si incaglia in modo pericolosissimo. E va così in molte altre vie cittadine. Questo non è uno slogan buono per i social, è vita quotidiana. La Lega ha sì misurato la buca sbagliata, ma aveva l'imbarazzo della scelta.