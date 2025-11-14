Una bottiglia sulla ruota e scatta la trappola: ecco la nuova truffa dell'auto

Abbonati
Una nuova truffa sta mietendo sempre più vittime nell'ultimo periodo, e si tratta di una tecnica molto semplice, dato che per metterlo in atto serve soltanto una semplice bottiglia d'acqua. I malviventi devono semplicemente prendere di mira un'auto da derubare e poi procedere inserendo la bottiglietta nello spazio del sotto ruota: il risultato, purtroppo, volge spesso a loro favore.

A cosa serve la bottiglia? Quando la vettura viene messa in moto il contenitore in plastica produrrà un certo fragore dovuto alla pressione delle ruote. L'automobilista si spaventerà, pensando al peggio, e molto probabilmente arresterà la marcia, scendendo dal mezzo per controllare senza nemmeno preoccuparsi di prendere le chiavi o chiudere gli sportelli. A quel punto per i criminali il gioco è fatto. Liberi di agire mentre il proprietario del veicolo è distratto, accedono all'abitacolo e portano via tutto, dalle borse ai cellulari. In alcuni casi viene portata via anche la stessa auto, se il colpo ne vale la pena.

Occhio, dunque, a questo genere di trappole, specialmente quando rientriamo in auto dopo averla lasciata nel parcheggio di un centro commerciale, di un ospedale, o di un qualsiasi altro luogo pubblico e molto frequentato. Il veicolo andrebbe sempre controllato, anche solo rapidamente, per individuare qualche anomalia. Una cosa da fare è appunto quella di controllare le ruote, così da notare subito l'eventuale presenza di una bottiglia. In caso di rumori sospetti, è importante continuare a guidare, allontanandosi dal parcheggio. Non scendere mai dal veicolo. Piuttosto, meglio restare chiusi dentro e contattare le forze dell'ordine.

Se, nel peggiore dei casi, viene rubata l'automobile, è importante mantenere la calma e denunciare subito il furto alle autorità.

La seconda cosa da fare è mettersi in contatto con l'ufficio Pra per richiedere la registrazione di perdita del possesso dell'auto, così da sospendere il pagamento del bollo. In seguito va contattata anche l'assicurazione.

