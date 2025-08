Truffa ID Apple: attenzione al messaggio di addebito e al numero da chiamare. Ecco come riconoscerla

Una nuova truffa, che ha già fatto cadere in trappola numerosi utenti, sta iniziando a diffondersi rapidamente in tutto il mondo: individuata per la prima volta negli Stati Uniti, si è propagata in breve anche in altri continenti come l'Asia e l'Europa, generando allarme un po' ovunque.

Si tratta della cosiddetta "truffa dell'ID Apple", così ribattezzata dagli esperti di cybersicurezza per le caratteristiche con le quali è messa in atto. Tutto parte, come spesso accade in situazioni del genere, con un semplice messaggio di testo, tramite il quale l'utente viene informato di un addebito sul proprio conto derivante da un acquisto effettuato in un Apple Store utilizzando l'ID Apple della vittima: si tratta, in genere, di cifre che si aggirano tra i 200 e i 300 dollari. Immediatamente si genera nell'obiettivo di turno un senso di urgenza, dal momento che il primo timore è che colui il quale ha già violato il conto possa effettuare altre transazioni.

Ed ecco che nel messaggio in cui viene comunicato il pagamento compare un numero di telefono da contattare nel caso in cui si sia trattato di un'operazione non autorizzata dal titolare. Il problema è che dall'altra parte della cornetta non c'è nessun operatore autorizzato pronto a risolvere il problema, bensì un complice della truffa: quest'ultimo avvisa la vittima che ormai il conto è compromesso, e che per mettere al riparo gli altri risparmi l'unico modo di procedere è spostarli su un altro deposito, agendo il prima possibile per impedire che i malviventi completino l'operazione di trasferimento. Inutile precisare che, seguendo le istruzioni fornite dal finto operatore, non si fa altro che agevolare i truffatori, i quali hanno il pieno controllo del conto su cui viene effettuato il passaggio di denaro.

Il primo passo per contrastare queste forme di raggiro è quello di informarsi delle nuove strategie utilizzate dai cybercriminali, ma anche qualora ciò non fosse possibile restano i consueti numerosi segnali rivelatori che questo genere di truffe portano con sé: il senso di urgenza è sempre il punto di partenza, quindi creare il panico nella vittima millantando un pericolo per i suoi risparmi.

In secondo luogo bisogna sempre diffidare di link da cliccare o numeri di telefono da contattare inseriti in messaggi di testo o di posta elettronica di dubbia provenienza: meglio, in caso di dubbi, cercare i contatti dell'assistenza, in questo caso di Apple o del proprio istituto di credito, per verificare la bontà della segnalazione. Mantenendo il sangue freddo, senza farsi prendere dal panico, e seguendo questi semplici consigli si può contrastare questo preoccupante fenomeno in costante crescita.