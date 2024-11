Trump-Harris nella notte di Milano

Conto alla rovescia per la Casa Bianca. Domani sapremo se gli americani hanno scelto Kamala Harris o Donald Trump per guidare il paese nei prossimi quattro anni. Il risultato del voto del 5 novembre, traccerà la rotta della superpotenza americana e, di conseguenza, gli equilibri geopolitici globali. Risultato: domani tutto il mondo sarà incollato davanti alle maratone tv a guardare gli Stati Uniti nel loro conteggio dei voti con l'ansia di un thriller. Ma Milano si è attrezzata per chi vuol vivere la Election night dal vivo in mezzo a politologhi veri. In Bocconi ad esempio, il Cleacc in partnership col dipartimento di Scienze Sociali e Politiche e CampusLife, e con la partecipazione di Acme, organizza un evento notturno in aula Gobbi «per assistere alla Storia nel suo compiersi». La nottata offrirà un continuo aggiornamento sullo spoglio dei voti con docenti ed esperti che analizzeranno la campagna elettorale, i candidati e i risultati degli scrutini in tutti i loro risvolti, dalla politica all'economia, dalla società alla cultura. L'evento è organizzato nell'ambito delle attività del corso «Television and Culture» del direttore Andrea Quartarone, con una newsroom di studenti del corso che in questo semestre stanno realizzando un podcast sulla campagna elettorale statunitense dal titolo «Good night and good luck». «L'avvio alle 23.30 per terminare alle 8 del mattino successivo - spiega il professore Quartarone - Seguiremo i risultati ma spacchetteremo la questione delle elezioni da molti punti di vista, di politica internazionale, economica e anche di pop culture. È l'occasione di assistere al compiersi della storia con docenti, studenti e chi vorrà esserci». L'incontro è aperto a 400 persone che dovranno iscriversi per partecipare (https://www.unibocconi.it/en/events/us-election-night), ma è prevista anche la trasmissione online, sulla pagina YouTube di Radio Bocconi (https://www.youtube.com/@radiobocconiplayitloud). Parteciperanno, tra gli altri, i docenti della Bocconi Vincenzo Galasso, Stefano Caselli, Stefano Baia Curioni, Stefania Borghini, Antonella Carù, Andrea Colli, Stefano Feltri, giornalista di Milano Finanza e communication advisor di IEP Bocconi, il giornalista del Sole 24 Ore Ugo Tramballi, e, in collegamento da New York, Alberto Bisin della New York University. Dalle 21.30 il Pd si è dato appuntamento per la «Notte americana» al Circolo Caldara, via de Amicis 17: «mangiamo, parliamo, giochiamo assieme» in collegamento con Bruxelles e gli Usa, mentre i Giovani Democratici saranno in via Bodoni 3, in municipio 8 (dalle ore 21), e in area metropolitana in via Bramante 49, a Legnano (dalle ore 22), per seguire gli exit poll e sostenere a distanza la Harris. Inizia invece alle 18,30, presso il Circolo del Commercio in Palazzo Bovara di Corso Venezia, l'evento organizzato da AmCham Italy in collaborazione con il Consolato Generale Usa a Milano. Qui, la business community italoamericana seguirà passo dopo passo le operazioni elettorali. AmCham Italy affiliata alla US Chamber of Commerce di Washington D.C., la Confindustria statunitense, della quale fanno parte oltre tre milioni di imprese da 109 anni sviluppa e favorisce le relazioni economiche e culturali tra gli Stati Uniti d'America e l'Italia. «Il voto è il più alto esercizio del potere democratico ha dichiarato il Presidente di AmCham Italy Stefano Lucchini Un rito che sin dalle origini ha caratterizzato gli Stati Uniti d'America. A più di due secoli di distanza, oggi questo esercizio di Democrazia è in grado di determinare gli equilibri del mondo. E seguirlo, come propone AmchAm Italy con l'Election Night, è non solo un momento di analisi e riflessione, ma anche di gioiosa partecipazione a una festa della democrazia in cui noi crediamo fermamente e che merita di essere celebrata». Ecco perché anche a Milano è trasformata in evento l'attesa di capire se il nuovo inquilino della Casa Bianca sarà Trump, già padrone di casa dal 2017 al 2021 oppure per la prima volta sia una donna, Kamala Harris, a fare gli onori della White House. «La democrazia è il cuore pulsante del nostro essere americani, e nessun evento è altrettanto emblematico della nostra tradizione democratica come le elezioni presidenziali - ha detto il Console Generale Douglass Benning - Il Consolato Generale degli Stati Uniti a Milano è orgoglioso di collaborare con AmCham Italy nel celebrare una serata importante per gli Stati Uniti insieme ad alcuni dei nostri amici più stretti nei settori dell'imprenditoria, del governo, dei media e del mondo accademico».

Tra i partecipanti, oltre al Consigliere Delegato di AmCham Italy Simone Crolla e il Presidente Stefano Lucchini, il Console Generale Usa a Milano Douglass Benning, l'Ambasciatore Usa Jack Markell in collegamento da Roma, il Presidente di Aspen Italy e della Commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera dei Deputati Giulio Tremonti, il Presidente del Consiglio per le relazioni tra Italia e Stati Uniti Domenico Siniscalco, il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il responsabile per le analisi geopolitiche di Intesa Sanpaolo Simone Urbani Grecchi e il ceo di Deloitte Italia Fabio Pompei.