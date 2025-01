Tutta la "suspense" dell'operazione "Grim Beeper"

Ascolta ora 00:00 00:00

Sembra un film o almeno una sceneggiatura, per l'incalzare di momenti di altissima «suspense» Mossad - Il Cercapersone di Michael Sfaradi vi terrà con il fiato sospeso dalla prima all'ultima pagina.

Basato su fatti realmente accaduti e dopo aver effettuato accurate ricerche giornalistiche, l'autore ha con abilità legato l'attualità alla narrativa e, da tutto questo, è nato un romanzo che farà parlare molto di sé.

Sfaradi, scrittore, giornalista e reporter di guerra, ha ricostruito cosa potrebbe essere avvenuto durante l'ideazione e la preparazione di una delle più stupefacenti operazioni di «intelligence» degli ultimi anni e usando la fantasia, le notizie di cui è riuscito ad entrare in possesso e quanto pubblicato dai media internazionali, ha ricostruito in maniera romanzata il dietro le quinte dell'operazione «Grim Beeper», l'attacco cyber del 17 e 18 settembre 2024 che causò l'esplosione di migliaia di cercapersone e centinaia di Walkie-talkie nelle mani di Hetzbollah e funzionari iraniani in Libano e Siria.

Nel racconto si ripercorrono le fasi della preparazione che vanno dalle idee iniziali del progetto fino al momento in cui viene finalizzato e, in maniera verosimile, viene illustrata la messa in opera di un'ipotesi operativa complicata e spregiudicata al tempo stesso.

Nel romanzo vengono inoltre spiegati quali potrebbero essere stati i contrasti interni fra le agenzie di «intelligence» israeliane e quelli affrontati dalle varie anime della politica.

Fra chi nell'idea operativa ha creduto fin dal primo momento e chi invece l'ha osteggiata considerandola una pazzia irrealizzabile.

Un'operazione che

secondo molti osservatori ha avuto un peso importante sulle sorti di una guerra che si trascina da anni e che difficilmente si risolverà in tempi brevi e ha aperto pagine ancora inesplorate dell'«intelligence» e del suo mondo.