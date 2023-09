"A 14 anni ero disperata...". La rivelazione di Maria De Filippi ai ragazzi di Amici

Maria De Filippi non è soltanto la conduttrice di Amici, ma è anche la maestra indiscussa quando si tratta di riuscire a trovare una straordinaria intesa con i talenti che si trova di fronte (che ricordiamo essere giovanissimi, in alcuni casi non hanno compiuto nemmeno i 18 anni d’età). Così, in qualsiasi occasione, la De Filippi riesce sempre a trovare una parola di conforto, oltre che uno spunto per tentare di far ragionare gli allievi. È proprio quello che è successo nel corso del daytime del talent, andato in onda ieri pomeriggio su Canale 5. Questa volta, per tirare su di morale la ballerina Gaia, la padrona di casa si è lasciata andare anche a una personale rivelazione circa la sua adolescenza, affrontando un argomento molto delicato in quella fase della vita: la difficoltà nell’accettare il proprio corpo e la paura di mostrarsi.

La lettera della maestra Celentano

Come ben sappiamo, la maestra Celentano è la numero uno nell’assegnare compiti ai ragazzi; compiti che spesso risultano difficili, ma comunque utili per far affrontare loro le difficoltà e per aiutarli a crescere. Così, per la ballerina di Raimondo Todaro è arrivata in casetta una busta contenente una lettera inviatole dalla storica insegnante di danza del talent. “Penso che potrebbe essere un problema al di là della danza”, ha detto Maria De Filippi (conoscendo già il contenuto della lettera), invitando le ballerine nel dare sostegno alla compagna Gaia. “A livello di danza non hai personalità. Mi sembri la copia di tante altre ballerine, bisogna correre ai ripari” – scrive la maestra Celentano – “Fino ad ora ti ho sempre vista molto coperta, senza mettere in mostra il corpo, non so che rapporto tu abbia con il fisico ma ho bisogno di saperlo perché è molto importante per un ballerino. Un ballerino rivela con il corpo. Sei così noiosa? Spero di no”. Poi, la maestra arriva dritta al punto, toccando un tasto dolente per Gaia: “Un ballerino deve avere quella sorta di autostima ed esibizionismo che lo fa andare in scena. Con questa coreografia dovrai mostrarti al pubblico con sicurezza e carattere. Buon lavoro”.

La confessione di Maria De Filippi

Inutile dire quanto la ballerina ci sia rimasta molto male tanto da iniziare a piangere; è a questo punto che è intervenuta “Queen Mary”, rivelando un fatto inedito della sua adolescenza: “È abbastanza normale avere delle difficoltà ad accettarsi, capito? Non penso che le ragazze che hai intorno si piacciano tanto. Considera che quando io ero piccola, avevo 14 anni, ero la più bassa della classe ed ero disperata. Mia mamma mi diceva che avevo preso dalla nonna. Camminavo in punta di piedi. Il mio collo del piede è perfetto perché camminavo in punta di piedi per essere più alta di 3 centimetri”.

Ma non è finita qui; infatti, la conduttrice ha proseguito raccontando un altro aneddoto: “Poi, sempre più o meno in quella età, mi è venuto un seno enorme, quindi indossavo un maglione d’estate perché ero con troppo seno. Sono cose che succedono, poi pian piano ci si accetta". Parole che sicuramente hanno fatto forza a Gaia che ha deciso di accettare il compito della maestra, affermando anche di essere felice di poterlo fare: “Sono molto contenta di fare una cosa del genere - ha detto l’allieva - è vero che non ho autostima. Io voglio allontanarmi da questa situazione che ho dentro di me. Certo, avrò vergogna, l’unica volta che ho messi i tacchi in vita mia è stato al mio 18esimo”.