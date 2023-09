Amici 23, dai cantanti ai ballerini: ecco chi sono gli allievi della nuova edizione

È andata in onda ieri pomeriggio su Canale 5 la prima puntata del pomeridiano della 23esima edizione di Amici in cui abbiamo visto definitivamente concludersi la formazione della classe di quest’anno. 20 le maglie assegnate tra ballerini e cantanti. Già nella puntata di domenica 24 settembre abbiamo visto la maggior parte degli aspiranti alunni esibirsi per potere conquistare un posto all’interno della scuola più longeva della tv italiana.

I professori di questa nuova edizione - Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emmanuel Lo per il ballo, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli (che fa il suo ritorno ad Amici sostituendo Arisa) per il canto – hanno assegnato i banchi, scegliendo i ragazzi da portare nel proprio team. Per l’occasione, tantissimi ospiti del mondo dello spettacolo che si sono presentati in studio con una scatola contenente le felpe (simbolo dell’appartenenza alla scuola) da assegnare alle new entry: Cristiano Malgioglio, J-Ax, Angelina Mango, Ciro Immobile, Stash, Francesco Arca, Annalisa, Alessandro Fella e Rosa Diletta Rossi e, infine, Tananai. Naturalmente, non poteva mancare la presenza del vincitore della scorsa edizione, il ballerino Mattia Zenzola che ha portato in studio la famosissima coppa e l’ha rimessa nella teca.

I cantanti di Amici

A conquistare il banco per la categoria del canto sono stati in ben 11 allievi. Alcuni di loro sono già stati scelti da un unico professore; altri, invece, dovranno decidere con quale docente intraprendere questo percorso dal momento che sono stati scelti da più di un coach.

Matthew, all’anagrafe Matteo Rota, ha 22 anni e vive a Monza (scelto da Anna Pettinelli e Rudy Zerbi; tuttavia, ha deciso di proseguire il percorso con quest'ultimo).

Christian Mida, 23 anni arriva da Caracas e vive in provincia di Milano (scelto da Lorella Cuccarini).

Mew, all’anagrafe Valentina Turchetto, ha 24 anni è di Jesolo e nella vita fa la gelataia (scelta da Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini).

Stella Cardone, ha 17 anni e vive a Roma (scelta da Anna Pettinelli).

Holy Francisco, all’anagrafe Francesco Guarnera, è originario di Gela e ha già partecipato a X Factor 2022 (scelto da Anna Pettinelli).

Petit, all’anagrafe Salvatore Moccia, ha 18 anni (scelto da Rudy Zerbi).

Spacehippiez, al secolo Leonardo Rossi, ha 21 anni (scelto da Lorella Cuccarini).

Holden, all'anagrafe Joseph Carta, 23 anni (scelto da Rudy Zerbi).

Lil Jolie, nome d’arte di Angela Ciancio, ha 23 anni ed è di Caserta (scelta da Rudy Zerbi).

Sarah Toscano, ha 17 anni ed è di Vigevano (scelta da Lorella Cuccarini).

Ezio Liberatore, ha 19 anni ed è di Pescara (scelto da Anna Pettinelli).

I ballerini di Amici

I ballerini che hanno conquistato la maglia, invece, sono 9 e anche a loro è toccata la stessa sorte dei cantanti. Alcuni, dunque, sono stati scelti dopo la performance da un solo docente; altri da più di un coach e, adesso, dovranno capire con quale professore proseguire il percorso all’interno della scuola.

Dustin Taylor, 21 anni, è australiano e conosce Isobel Kinnear, concorrente della scorsa edizione (scelto da Alessandra Celentano ed Emanuel Lo).

Marisol Castellanos Aguilera, 17 anni, nel 2020 ha partecipato ad Italia’s Got Talent con un numero di pole dance (scelta da Alessandra Celentano ed Emanuel Lo).

Nicholas Borgogni, 22 anni, è di Genova. Studia danza da pochissimo e, infatti, non convince i professori. Tuttavia, Raimondo Todaro ha deciso di dargli una possibilità.

Elia Fiore, 25 anni, è di Vicenza e ha vinto il dottorato di ricerca sulle malattie rare all’Università di Padova (scelto da Emanuel Lo).

Simone Galluzzo, ha 18 anni e vive a Roma (scelto da Emanuel Lo).

Chiara Porcariello, 18 anni (scelta da Emanuel Lo).

Sofia Cagnetti, 17 anni (scelta da Emanuel Lo e Raimondo Todaro)

Gaia De Martino, 22 anni (scelta da Raimondo Todaro)

Kumo, all’anagrafe Tiziano Coiro, ha 22 anni ed è originario di Gaeta (scelto da Emanuel Lo e Raimondo Todaro).