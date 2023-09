“Gli faccio un cu*o così”. La frase di un allievo di Amici contro Rudy Zerbi

Non sono trascorse nemmeno 24 ore dall’ingresso dei nuovi allievi all’interno della scuola più longeva della tv italiana e già è arrivato il primo provvedimento di questa edizione di Amici. In particolare, ad essere coinvolto è stato Holy Francisco - al secolo Francesco Guarnera - che vanta già il primo premio di questa stagione: “Il premio fenomeno della classe”. Ad assegnarlo, Rudy Zerbi al quale il cantante del team di Anna Pettinelli ha rivolto una frase poco gradevole.

Holy e l’uscita su Rudy Zerbi

La padrona di casa, Maria De Filippi, non ha fatto in tempo a ricordare agli allievi di avere dei microfoni, che Rudy Zerbi li ha subito convocati in studio. Naturalmente, a primo acchito, nessuno di loro era consapevole di cosa fosse successo fino a quando lo storico professore del talent ha mostrato il video con l’uscita di Holy Francisco. "Vi devo dare una bella notizia: siamo solo al primo giorno di scuola e già c'è un premio, il premio ‘fenomeno della classe' ", ha esordito così Zerbi davanti alla nuova classe di Amici. È a questo punto che il giudice di Tú sí que vales ha chiesto di mandare in onda il filmato in cui Guarnera dice espressamente al compagno Matthew: "A Rudy Zerbi gli faccio un cu*o così". Insomma, un’espressione che non lascia spazio all’immaginazione. Immediata è stata la reazione del cantante – in passato concorrente di X-Factor – che ha provato a spiegarsi: "Chiedo scusa per il modo, mi riferivo a quando lei ha detto ‘voglio vedere se lui la fa la cover’. Io l'ho presa come una sfida, tutto nel gioco". “Mi hai spaventato”, ha ironizzato Zerbi, palesemente infastidito tanto da volere mettere subito l’allievo alla prova facendogli cantare su due piedi una cover (un brano dei Finley): "Perché non vieni qua giù e ci fai sentire come canti una cover? Così ci togliamo subito il dubbio".

Il compito di Rudy all’allievo

Dopo aver sentito l’esibizione dell’allievo, il professore ha subito lasciato intendere di non essere soddisfatto dell’esibizione e poi ha affermato: "Tremo già tutto, mi hai già spaventato con questo gran mazzo che mi fevi dare. Devo essere scosso da quanto sei bravo?”. E ancora Holy ha provato a giustificarsi: “Mi ha lanciato una sfida e l’ho accettata”. A questo punto, il coach ha deciso di assegnare un compito al cantante che gli verrà consegnato nei prossimi giorni: “Senti, visto che ci terrei che tu mi spaventassi ancora, con tutta questa carica, ti arriverà un bel compito con cui avrai la possibilità di farmi il cu*o… Non è questione di pagare le conseguenze, ma rispondere con quello che sei chiamato a fare”. Holy, dal canto suo non ha potuto che accettare.