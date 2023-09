Amici: chi è Holden, figlio di Paolo Carta (marito della Pausini)

Ha da poco preso avvio la nuova edizione del talent più longevo d’Italia e gli allievi che potranno coronare il loro sogno di affermarsi nel mondo del ballo o del canto sono in venti. Tra questi, c’è anche Holden; un nome che sicuramente a molti non dirà nulla, ma di cui si è già parlato moltissimo. Il motivo? Il giovane talento non soltanto vanta già qualche singolo di successo, ma è anche il figlio di Rebecca Galli e del chitarrista Paolo Carta, attuale marito di Laura Pausini.

Chi è Holden

Classe 2000, Holden - al secolo Joseph Carta – è un cantautore, rapper e producer italiano. Sin da giovanissimo – sicuramente anche a causa delle sue origini – si è avvicinato alla musica e, in particolare, al mondo Pop/EDM. Così, ha iniziato a suonare nelle discoteche italiane. La scelta del suo nome d’arte è legata alla letteratura: infatti, si tratta di un omaggio a Il giovane Holden, il protagonista del romanzo di Jd Salinger, considerato un capolavoro della Beat generation. Proprio nella sua biografia di Spotify si legge: “Holden Caulfield, protagonista del romanzo “Il giovane Holden”, viene universalmente riconosciuto come simbolo della ribellione e dell’angoscia adolescenziale, del sentimento di oppressione e disillusione nei confronti della società, nella quale non sempre si riesce a trovare il proprio posto, a causa del suo desiderio di crescere che contrasta con l’aspirazione di difendere l’innocenza dell’infanzia”.

La carriera musicale di Holden

Nonostante la sua giovane età, Joseph vanta già qualche piccola soddisfazione nel mondo della musica. Nel 2019, è arrivato il suo ufficiale esordio discografico con la pubblicazione del suo primo Ep (naturalmente dal titolo Il giovane Holden), contenente tre tracce: Il giovane Holden, Io rimango qua e Se stavo bene con te. Tuttavia, il vero successo arriva nell’agosto del 2019, grazie al singolo Na Na Na, per il quale Holden ha ottenuto nel 2021 la certificazione di Platino ed ha conquistato le Top Viral di Spotify Italiana e globale. Seguono i singoli: Cadiamo Insieme, Frate e Barriere. Ma non è finita qui; infatti, nel marzo del 2021 viene pubblicato il primo album autoprodotto contenente ben 17 brani: Prologo. Nel 2022 pubblica i singoli Farmi a pezzi, seguito dai brani Tu lo sai già e Neon, mentre a gennaio 2023 arriva l'ultimo singolo ufficiale Lampi.

Famiglia e vita privata di Holden

Holden è il terzo dei figli che Paolo Carta ha avuto da Rebecca Galli e ha, dunque, due fratelli, Jader e Jacopo, rispettivamente del 1995 e del 1996. Paola, invece, è la sorella che Joseph ha avuto nel 2013 grazie al legame del padre Paolo e di Laura Pausini. La cantante ed il chitarrista si sono conosciuti nel 2005 ed il 22 marzo 2023, dopo anni di fidanzamento, si sono sposati. "Prima di uscire con l’Ep d’esordio Il giovane Holden avevo paura che il mio lavoro potesse essere attribuito a qualcuno che non fossi io, ma sto dimostrando che il percorso che ho intrapreso è interamente disegnato da me e a da nessun altro", ha affermato Holden volendo mettere le cose in chiaro rispetto alla sua famiglia di musicisti. Secondo il cantante – come ha spiegato nel corso della prima puntata di Amici – essere figlio d’arte può essere uno svantaggio, ma anche un vantaggio: “Un vantaggio perché ho avuto la fortuna e la possibilità di crescere con la musica in casa e con il valore del credere nei sogni, avendo la prova che a volte si avverano. Uno svantaggio perché il tuo lavoro può essere attribuito a qualcun altro, ma non mi spaventa. Tutto ciò che si sente di Holden esce dal mio studio”.

Della sua vita privata non si conosce molto; al momento non è noto se sia fidanzato o se abbia qualche frequentazione in corso. Ciò che sappiamo è che il giovane allievo ha avuto una relazione con un’influencer molto seguita su TikTok e Instagram, Cecilia Cantarano. La loro storia non è terminata nel migliore dei modi, ma con una serie di “accuse” reciproche sui social: lei aveva accusato il cantante di averla lasciata due volte in un anno, di cui una mentre aveva il Covid. Lui, senza peli sulla lingua, aveva spiegato di essere stato tradito durante la loro relazione.