"Abbandonato in orfanotrofio a 4 anni". Il dramma (mai rivelato) di Teo Mammucari

"Mi disse andiamo alle giostre, ma mi portò in un collegio". I sorrisi e le risate hanno lasciato il posto alla tristezza e al dolore nel racconto fatto da Teo Mammucaria Ballando con le stelle. Il conduttore ha rivelato di avere vissuto gli anni più importanti della sua vita in un orfanotrofio privato dell'amore e dell'affetto della madre, che lo lasciò alle suore quando lui era un bambino piccolo. " Avevo 4 anni e io quel giorno la me lo ricordo come se fosse ieri. Mi ha portato in un collegio e mi ha lasciato lì con le suore ", ha raccontato poche ore prima della diretta, mentre preparava la prova emotiva, che lo ha portato a mettersi a nudo davanti al pubblico.

Il racconto di Teo Mammucari

Mai prima di sabato sera Teo Mammucari aveva raccontato questa dolorosa parte della sua vita, che lo ha segnato nel profondo, costringendolo a chiedere aiuto psicologico per superare il trauma. " Non capivo perché mia mamma lo stava facendo. Ma ci sono stato undici anni. Mia madre la vedevo una settimana sì e una no. Andavo a casa a Natale e a Pasqua" , ha raccontato il conduttore e comico, parlando dei momenti più angoscianti vissuti in collegio. " Il momento più terribile era il corridoio. Io ho visto mia madre allontanarsi in quel corridoio. C'era un sottopasso per entrare e ogni volta che passavo da quel sottopasso, mi sembrava di tornare in cella. Quel dolore l'ho portato dentro per anni ", ha proseguito Teo, parlando di cosa è successo alla maggiore età, quando - appena diciottenne - ha potuto compiere un passo importante: " Nel giorno del mio compleanno sono andato via di casa, ho preso e me ne sono andato ".

"Quello che ho vissuto, mi fa apprezzare il presente"