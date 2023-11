"Non mi diverto più". Lo sfogo di Teo Mammucari su Ballando con le Stelle

Teo Mammucari un fiume in piena su Ballando con le Stelle. Ospite nel salotto della domenica di Rai Uno da Mara Venier, nella puntata andata in onda ieri, 19 novembre, il comico ha parlato della sua esperienza nello show di Milly Carlucci. Mammucari – che nel programma sta dimostrando di cavarsela con il ballo – ha sottolineato a Domenica In il suo rammarico per il modo in cui stanno andando le cose. Ormai è cosa nota, infatti, che Teo non va d’amore e d’accordo con la giuria e, in particolare, con Selvaggia Lucarelli; dunque, ha manifestato il suo dissenso verse le continue polemiche che si creano in puntata.

Le lamentele di Teo Mammucari su Ballando con le Stelle

Inutile dire quanto la presenza di Teo Mammucari a Ballando con le Stelle, fino a questo momento, sia stata fondamentale nel creare tantissime dinamiche: dal battibecco - sfociato in una presunta rissa - con Antonio Caprarica, alle battute su Rosanna Lambertucci. Centrale, naturalmente, le polemiche con la giuria. Prima tra tutti, con Selvaggia Lucarelli, alla quale il comico ha rimproverato di non averlo voluto salutare come si deve (con un abbraccio) dopo 25 anni.

Ad ogni modo, il suo atteggiamento è diventato oggetto di discussione dei giudici di Ballando che non apprezzano il suo protagonismo. Così, l’ex volto de Le Iene ha confessato a “Zia Mara” di non gradire più questo comportamento: “Dopo di che sono partito tutto carico, ho visto la prima puntata e mi ha attaccato, alla seconda mi ha attaccato, alla terza mi ha attaccato, alla quarta mi ha attaccato. Alla quinta ho detto: ‘Va beh, andiamo avanti’. Quando ho visto che gli altri parlavano e lei con Mariotto rideva e faceva dei commenti negativi, quando è partita dicendo ‘mi fai tenerezza’, ho detto ‘beh stavolta basta'” .

Ma non è finita, perché Mammucari ha anche rivelato di essersi spento puntata dopo puntata, non avendo più la carica iniziale: “Allora ho detto: ‘Sai che c’è? Questa è la vostra cosa? Va bene, chiedo scusa. Però io dalla prossima puntata, diventerò Lorenzo Tano, che è un ragazzo che adoro, che è giovane, è educato. Io entrerò e farò Lorenzo Tano” . E ancora, ha continuato: “Non ce la faccio, non mi diverto più. Io là entro alle 8 ed esco a mezzanotte. Cerco di dare un contributo al programma e c’è un attacco continuo, dopo un po’ mi passa. Con gli altri concorrenti si è creato un bellissimo ambiente. Adesso sono arrivato a un punto dove, sinceramente, è faticoso. Se il programma prevede che le cose devono sempre andare sulle litigate, io non c’ho più voglia” .

Il desiderio di Mammucari di un programma tutto suo