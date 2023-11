Lutto a Ciao Darwin: registra la puntata e poi muore. Bonolis e l'addio commosso

Ciao Darwin in lutto. Dopo quattro anni di assenza, è andata in onda ieri sera, 24 novembre, su Canale 5 la prima puntata della storica trasmissione di Paolo Bonolis e Luca Laurenti che ha visto sfidarsi "Angeli" e "Demoni", due squadre capitanate rispettivamente da Elena Santarelli e da Malena. Tuttavia, nonostante il grande entusiasmo del pubblico affezionato per lo show che, sin dalla sua prima edizione, ha messo in scena con estrema ironia, gli aspetti più particolari dell’umanità (quest’anno il sottotitolo della nona edizione è Giovanni 8.7, un chiaro riferimento a una celebre frase del Vangelo: “Chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra”) i telespettatori, al termine della trasmissione, sono stati colpiti da un triste annuncio. Stiamo parlando della morte di Emilio Contaldo, storico concorrente del programma di Bonolis che, a quanto si apprende, è venuto a mancare improvvisamente al termine delle registrazioni di Ciao Darwin quest’estate.

Chi era Emilio Contaldo

Emilio Contaldo, di 58 anni e originario di Salerno, aveva partecipato a Ciao Darwin nel 2007 e nel 2010. Nel tempo, infatti, è diventato un volto storico della trasmissione. In particolare, nel 2007, aveva preso parte al programma nella scuderia dei “Brutti”, interpretando, addirittura, il ruolo di “Padre Natura”; in seguito, nel 2010, fu arruolato nella squadra del “Mezzogiorno”, rendendo la sua esilarante performance al Genodrome indimenticabile. Nella puntata di ieri, invece, Emilio Contaldo è apparso in una veste inedita; così, ha ricoperto il ruolo di inviato speciale di Luca Laurenti, commentando, inoltre, insieme a lui la puntata subito dopo l’ultima sfida tra le due squadre (che ha visto trionfare definitivamente i “Demoni” sugli “Angeli”).

L’omaggio di Ciao Darwin e la causa della morte

Come anticipato, a rendere nota la vicenda, direttamente la trasmissione, al termina della gag che ha visto protagonisti lo stesso Contaldo ed il braccio destro di Paolo Bonolis, Luca Laurenti. Così, al termine della puntata di ieri sera, il programma Mediaset ha voluto omaggiare Emilio Contaldo con un messaggio: “Emilio Contaldo ci ha lasciato dopo aver vissuto una splendida festa insieme a noi”, recita il comunicato di Ciao Darwin. Poi, i ringraziamenti: “Grazie per la tua ingenua follia”.

Contaldo è scomparso lo scorso 21 luglio a causa di un infarto. Secondo quanto si apprende, infatti, il 58enne aveva appena finito di registrare le nove puntate di Ciao Darwin. Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte del pubblico che in questi anni ha avuto modo di affezionarsi ad Emilio; sui social, sono in molti coloro che hanno voluto dedicargli un ricordo. “Un idolo che se n’è andato. Che brutta notizia che mi avete dato”, ha scritto un utente. E ancora, ha sottolineato un affezionato alla trasmissione: “La prova ‘A spasso nel tempo’ con Emilio Contardo a #CiaoDarwin5 resta la migliore in assoluto”.