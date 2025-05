"Adesso ho bisogno di piangere". Le lacrime di Annalisa Minetti: ecco perché

Ascolta ora 00:00 00:00

Annalisa Minetti è stata una delle ospiti di Verissimo nell'ultima puntata andata in onda domenica su Canale5. Per la prima volta, la cantante ha parlato della separazione da suo marito Michele Panzarino, sposato nel 2016. Minetti sta attraverando un periodo molto difficile della sua vita e ha deciso di sfogarsi in tv, dove ha sempre condiviso le sue gioie e i suoi dolori. " Essere fragile è una ricchezza, però purtroppo l’Annalisa 'atleta' che lotta e combatte per tutto, sta attraversando un momento di stanchezza, non di fragilità ", ha spiegato a Silvia Toffanin. " Sono stanca di stare in bagno a piangere da sola ", ha ammesso nell'intervista, raccontando quel che è successo nell'ultimo periodo della sua vita.

" Ho vissuto una vita di traguardi, da vincente, vestendo questo ruolo con grande credibilità, ma erano le aspettative degli altri, non le mie, e sono andata totalmente in crisi ", ha spiegato, sottolineando di aver iniziato percorso di psicoterapia, anche se adesso " sono a terra ". Racconta di essere andata talmente in crisi " da individuare un'insoddisfazione enorme. Avevo bisogno di respirare un'aria diversa, ho vissuto il ruolo di mamma così tanto intensamente da non darmi la possibilità di prendermi cura di me ". Afferma di aver silenziato quella voce " che mi diceva che dovevo volermi bene e pensare un po' di più a me, che non dovevo dimostrare più nulla ". Adesso, spiega, " ho bisogno di piangere, di restare a terra col mio dolore ".

In questo contesto si inserisce la separazione, da lei voluta, sottolineando di aver scelto " di chiudere questo matrimonio e, nonostante sia stato un bellissimo amore, non mi sono più ritrovata capace di dargli quello che mio marito meritava ". Non è riuscita a trattenere le lacrime durante l'intervista, ammettendo che stavolta " ho annullato il colpo, nonostante lui avesse chiesto di farlo. Ho ceduto alla stanchezza. Non ci si può accanire, bisogna anche scegliere e individuare altre possibilità, anche da lontano. Ciò che mi fa piangere tanto è che forse non sono riuscita a trovare una soluzione e non me ne sono resa conto ". È una consapevolezza che ha acquisito col tempo, quando ha elaborato l'idea che non era possibile farcela e restare in quel matrimonio. " Non ci sono state tante discussioni, ma tanti silenzi. Abbiamo rimandato spesso le soluzioni ai nostri litigi ".

Ogni mattina mi sveglio e un po' di dolore lo sento sempre perché la mia situazione non cambia, non vedo. E alla fine lo sport mi fa sentire bene, mi rigenera e mi fa sentire in grado di farcela

Oggi il suo unico pensiero è come andare avanti e uscire: "".