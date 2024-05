Affari Tuoi salta per tre giorni e scoppia la polemica: cosa è successo

È polemica social per la modifica dei palinsesti di Rai 1, in cui sono saltate ben tre puntate di Affari Tuoi per il mese di maggio. Gli spettatori affezionati al programma non hanno preso bene la notizia, e in queste ore sta girando un certo malcontento sui social. Ma per quale ragione è stato deciso di annullare tre puntate del celebre game show condotto da Amadeus? Il programma dovrà dare spazio a due eventi calcistici, ma non solo.

Le giornate di stop

A quanto pare Affari Tuoi non andrà in onda nelle giornate del 2, 3 e 9 maggio. Trattandosi di uno show molto seguito dagli italiani, era inevitabile che una notizia simile destasse un certo clamore. Delle tre serate mancanti, due verranno dedicate al calcio.

Stasera, giovedì 2 maggio, su Rai 1 verrà trasmessa la diretta della semifinale di andata tra Roma e Bayer Leverkusen, prevista per le ore 20:35. Il match di Europa League dovrebbe concludersi intorno alle 23:25, e a quel punto comincerà Porta a Porta di Bruno Vespa. Nel palinsesto della serata, in sostanza, non ci sarà spazio per il famoso gioco dei pacchi, che fra l'altro si sta avvicinando alla sua conclusione stagionale per la classica pausa estiva.

Per quanto concerne la giornata di domani, venerdì 3 maggio, è previsto un secondo annullamento della trasmissione. Lo show, infatti, dovrà dare spazio alla premiazione della 69° edizione dei David Di Donatello. Sarà una lunga diretta che non potrà lasciare alcuno spazio al programma condotto da Amadeus. La premiazione, condotta da Carlo Conti e Alessia Marcuzzi, comincerà alle 20:35 e dovrebbe concludersi intorno alle 24:00. Fra i film con maggiori candidature troviamo le pellicole La Chimera, Io Capitano e C'è ancora domani.

Gli amanti del gioco dei pacchi dovranno aspettare sabato 4 aprile per tornare a vedere il game show. Poi, il 9 maggio, ci sarà una nuova pausa. Quella serata, infatti, Rai 1 trasmetterà il ritorno della competizione tra Roma e Bayer Leverkusen.

La polemica

La notizia delle tre serate saltate non ha reso felici i fan del programma. Sui social sono in tanti a lamentarsi in queste ore. " No, dobbiamo aspettare sabato per la prossima puntata ", scrive qualcuno. E, ancora: " E io che faccio domani e dopodomani senza i pacchi? ma siete folli ", sbotta un altro.

"Due giorni senza Affari Tuoi perché i milionari in mutande giocano a palla

Alcuni se la prendono direttamente col calcio:".