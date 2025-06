Alessandra Viero,chi è la nuova conduttrice di Pomeriggio Cinque

fonte Instagram

Novità in vista per Pomeriggio 5: a partire da oggi, 9 giugno, il talk show del pomeriggio in onda su Mediaset sarà condotto da un nuovo volto, almeno temporaneamente. A prendere il timone sarà Alessandra Viero, giornalista già nota al pubblico per la sua presenza a Quarto Grado su Rete 4, dove affianca Gianluigi Nuzzi.

Il riassetto dei palinsesti

La sostituzione si inserisce nel più ampio riassetto dei palinsesti estivi delle principali reti italiane, che, come da tradizione, introducono modifiche in vista della programmazione autunnale. Myrta Merlino, attuale padrona di casa del programma, si prepara quindi a lasciare momentaneamente la scena. Secondo alcune anticipazioni, il suo addio potrebbe preludere a un cambiamento più strutturale da settembre, ma non è stato ancora ufficializzato chi prenderà il suo posto in modo definitivo.

Chi è Alessandra Viero

Volto familiare al pubblico Mediaset, la giornalista è ormai una presenza consolidata dell’informazione televisiva dell’emittente: dal 2012 ha ricoperto ruoli di primo piano in trasmissioni come Studio Aperto, Controcorrente, Segreti e Delitti e Quarto Grado, dove dal 2017 affianca Gianluigi Nuzzi nella conduzione.

Specializzata in cronaca nera e grandi casi giudiziari italiani, Viero ha saputo costruire un percorso professionale che l’ha vista passare con disinvoltura dal notiziario al racconto più approfondito del true crime. Ora, nella versione estiva del programma condotto da Myrta Merlino nelle ultime due stagioni, tornerà a occuparsi anche di attualità e intrattenimento, mantenendo il focus tipico della trasmissione.

Cosa succederà in autunno

Mentre cresce l’attesa per conoscere chi raccoglierà il testimone di Myrta Merlino nella prossima stagione di Pomeriggio 5, la conduttrice ha chiuso l’ultima puntata, andata in onda il 6 giugno, con parole cariche di emozione e gratitudine verso il suo pubblico. Nel suo discorso di commiato, ha voluto anche esprimere apprezzamento per Alessandra Viero, che prenderà il suo posto durante l'estate.