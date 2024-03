Gli allievi al serale, due eliminazioni: le anticipazioni di Amici 2024

Nella giornata di martedì 5 marzo, è stata registrata una nuova puntata del pomeridiano di Amici, che andrà in onda domenica 10 marzo alle 14 su Canale 5. Cresce l’attesa per un appuntamento ricco di colpi di scena – l’ultimo prima del serale – tra esibizioni, cambio di professori per i concorrenti e tantissimi ospiti. Manca sempre meno all’inizio del serale che prenderà il via il 23 marzo. Chi riuscirà ad accedervi? Chi, invece, verrà eliminato? Gli allievi della scuola più longeva italiana hanno provato a conquistare la maglia d’oro, esibendosi a centro studio con performance di ballo e di canto. 15 le maglie disponibili e 5 ancora da assegnare. Come è andata a finire?

Le classifiche delle gare di ballo e di canto

Grande attesa per scoprire gli esiti delle gare di canto e di ballo che, questa settimana più che mai, avranno delle conseguenze importanti sul percorso degli allievi. Così, a vincere la gara di canto sarebbe stato Ayle, allievo di Anna Pettinelli; al secondo posto si sarebbe classificata Sarah seguita da Lil Jolie e Kia. In fondo alla classifica sarebbe arrivata Nahaze, allieva di Anna Pettinelli.Tuttavia, vi sarebbe stata anche una seconda gara di canto, in cui gli allievi avrebbero dovuto cantare La musica non c’è di Coez. Al primo posto, dunque, sarebbe arrivata Sarah, seguita da Lil Jolie, Ayle, Kia e, in fondo, Nahaze.

Anche per il ballo vi sarebbero state due gare, nella prima avrebbe vinto Giovanni e Kumo sarebbe arrivato secondo posto; nella seconda, una gara di improvvisazione, invece, avrebbe vinto Kumo, seguito da Giovanni.

Una decisione importante, tutte le maglie del serale

È tempo di grandi cambiamenti nella scuola più famosa d’Italia. Dopo Nicholas (adesso nel team di Emanuel Lo), infatti, anche Lil Jolie avrebbe deciso di cambiare professore, passando nella squadra di Anna Pettinelli. Ad accadere al serale sono stati, quindi, Lil Jolie, Kumo, Ayle, Sarah e Giovanni. Brutte notizie, invece per Kia e Nahaze che sono state eliminate; ad entrambe, però, è stato proposto di presentarsi a settembre. Novità, inoltre, in vista del serale. È stato, infatti, rivelato il direttore artistico, Stéphane Jarny e comunicata la suddivisone delle squadre: Zerbi-Cele, Cucca-Lo e Pettinelli -Raimondo.

Gli ospiti della ventitreesima puntata

Tantissimi gli ospiti attesi per la ventitreesima puntata del pomeridiano. In particolare, Diodato e Beppe Vessicchio (che hanno giudicato la gara di canto), Kledi e Nancy Berti (giudici della gara di ballo). Inoltre, presenti in studio anche de ex allievi, il vincitore dello scorso anno, Mattia Zenzola, e Mew che ha presentato il suo nuovo brano, Posatenebre.