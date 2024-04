Alvina Varecondi Scortecci una rivelazione, Petro Fanelli una spina nel fianco: le pagelle dell'Isola dei Famosi 2024

È andata in onda ieri sera, lunedì 15 aprile, la terza puntata dell’Isola dei Famosi con la conduzione di Vladimir Luxuria. I naufraghi stanno vivendo questi giorni con molte difficoltà nel tentativo di superare le avversità della natura. Nel frattempo, l’arrivo di Francesco Benigno sembra avere destabilizzato gli equilibri di Cayo Cochinos. Luce Caponegro è stata definitivamente eliminata dal reality. I naufraghi finiti al televoto della prossima puntata, invece, sono: Luce Caponegro, Peppe di Napoli, KhadyGueye e Samuel Peron. Ad affiancare la padrona di casa, Sonia Bruganelli e Dario Maltese; inviata dall’Honduras, invece, Elenoire Casalegno.

Luce Caponegro – voto 8

Ancora una volta dice quello che pensa, senza nascondersi dietro falsi buonismi e frasi fatte. Così, quando le viene chiesto perché dovrebbe andare fino infondo, lei risponde senza filtri: “Perché ho bisogno dei soldi per avere la mia libertà”. Che dire, viva la sincerità. La sua eliminazione? Una grande perdita per l’Isola, ma si sa: il mondo dei social domina.

Peppe di Napoli – voto 5

Anche meno. È chiaro che Peppe si senta leader e, anche consapevole della sua forza nel mondo del web, delle volte gioca a fare il forte con chi non dovrebbe. Poi, pensando di fare il simpatico, nel momento in cui Vladimir gli chiede perché dovrebbe salvarsi al televoto, lui chiosa: “Voglio andare a casa”. Ma chi ci crede? A dimostrazione di questo, sono bastate le parole della moglie e della figlia per fargli cambiare prontamente idea e così, adesso, si sente sicuro nel voler proseguire l’esperienza fino alla fine.

Marina Suma – voto 6

L’attrice si è resa protagonista per sua sfortuna di una brutta caduta - durante la prova contro Pietro per mantenere l’immunità - che le ha causato un infortunio alla schiena. Noi, dal canto nostro, ci auguriamo che Marina possa riprendersi presto e che anche lei non sia costretta a lasciare il reality.

Francesco Benigno – voto 6.5

Se non ci fosse Francesco Benigno bisognerebbe inventarlo. È approdato su Cayo Cochinos con lieve ritardo rispetto ai compagni d’avventura, ma ha già saputo creare più dinamiche di loro. Per il momento va bene così – infondo fa anche bene un po’ di pepe in più al reality – ma attenzione a non perdere la bussola.

Alvina Varecondi Scortecci – voto 8

Una vera rivelazione. Chiunque non le avrebbe dato un euro al momento del suo sbarco in Honduras e adesso siamo qui a ricederci. Mai un cenno di cedimento e sempre il sorriso sulle labbra, Alvina sta superando ogni aspettativa. Alla fine, conquista tutti, quando afferma: “Ci si adatta a tutto”. Cara Alvina, se soltanto qualcuno seguisse il tuo esempio, su Cayo Cochinos regnerebbe quella leggerezza in più che non guasta mai. Continua così.

Joe Bastianich – voto 8

“C’è anche chi te le suona dietro le spalle”, ha tuonato la padrona di casa. Così, mentre Joe pensa a suonare la chitarra, i compagni lo “additano” come il nulla facente del gruppo (forse il modo più semplice per farlo apparire negativamente agli occhi del pubblico). Lui, dal canto suo, si difende sostenendo di non essere abituato a vantarsi del suo operato. Come se non bastasse, schietto e sincero, spiega di volere portare al termine questa esperienza senza mai tradire se stesso. Ci piace.

Samuel Peron – voto 6

Non vuole sapere chi lo ha nominato, ma il perché. Il motivo caro Samuel, te lo diamo noi. Sei un naufrago molto forte e questo – ai fini del gioco – può far di te il bersaglio numero uno del gruppo come ogni buon reality insegna. Quindi, meno spazio alle domande e più concentrazione sull’obiettivo.

Khadi Gueye – voto 7

È partita alla grande, conquistando il consenso del pubblico alla prima puntata, parlando sin da subito delle maschere di alcuni concorrenti dinanzi alle telecamere. È per questo che i telespettatori hanno deciso di salvarla, speriamo che continui su questa linea perché siamo certi arriverà lontano.

Edoardo Stoppa – voto 7

Il naufrago perfetto: in breve tempo ha saputo conquistare il cuore dei compagni d’avventura e del pubblico a casa. Dopo aver vinto la prova leader la scorsa settimana, è riuscito a tenere saldo il gruppo intorno a lui e ad accendere anche il fuoco. Non vorremmo dare conclusioni affrettate, ma siamo certi che Edoardo sarà un protagonista fondamentale di quest’Isola.

Pietro Fanelli – voto 3

Confermiamo (ahinoi) il suo essere completamente fuori luogo. Dopo aver tentato di “falsare” la prova per l’immunità per tutelare Marina Suma (un gesto certamente nobile) arriva in palapa e accusa il reality di quanto accaduto. Poi, come se non bastasse decide di nominare a casaccio perché lui “non vuole mandare nessuno a casa”. La vera domanda è: chi lo ha obbligato a partire per l’Honduras? Anche basta; siamo stanchi e stufi delle sue inutili polemiche.

Per il terzo appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 17. di share.