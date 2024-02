Amadeus assalito in diretta, cosa è successo a Domenica In

Come accade ormai di consueto da tempo, la puntata di Domenica In che precede la prima serata del Festival di Sanremo dedica uno spazio proprio alla presentazione della kermesse canora. Così è accaduto anche quest'anno: a fare gli onori di casa la conduttrice Mara Venier, che dagli Studi "Fabrizio Frizzi" di Roma si è collegata con il direttore artistico Amadeus per ottenere delle anticipazioni relative alla serata d'apertura del Festival della canzone italiana, in programma per il prossimo martedì 6 febbraio.

"Quest’anno, per la prima volta nei miei Festival, tutte le canzoni in gara verranno ascoltate nella prima serata" , spiega infatti il presentatore della kermesse musicale, "ed è importante perché partiranno tutti alla pari e vi garantiscono che saranno trenta canzoni una più bella dell'altra" . Ci si attende, quindi, una vera e propria non-stop musicale, con una puntata decisamente molto "densa". "Non vedo l’ora che sia martedì per farvele ascoltare" , aggiunge Amadeus. "Mercoledì invece canteranno 15 cantanti e verranno presentati dagli altri 15 e la mattina ci sarà un sorteggio in sala stampa" , anticipa il direttore artistico del Festival.

"Venerdì la serata delle cover sarà incredibile" , considera il conduttore, "abbiamo fatto un calcolo che saliranno sul palco più di 70 artisti ed è una cosa unica. Posso dire che ci sarà tutta la musica italiana che farà impazzire giovani e non giovani".

Durante l'intervista non sono mancati i ringraziamenti, che Amadeus ha voluto rivolgere innanzitutto ai suoi affetti più cari, a partire dalla moglie Giovanna Civitillo, sua consigliera anche per questa edizione del Festival di Sanremo, e dal figlio Josè, grazie al quale il direttore artistico della kermesse canora ha potuto conoscere e invitare Lazza. Doveroso anche il grazie rivolto all'amico e collega Fiorello, che seguirà la manifestazione attraverso il suo programma "Viva Rai Due!". "È un’amicizia vera da 37 anni, abbiamo molte cose in comune. Io dico sempre che non avrei potuto fare i miei quattro Sanremo senza di lui" , considera Amadeus.

E proprio Fiorello ha fatto irruzione durante l'intervista insieme a Fabrizio Biggio. Travestito da Batman, lo showman catanese ha iniziato a"molestare" Amadeus, salvo poi fuggire dopo l'arrivo di "Wonder Trans", interpretata per l'appunto dal collega di "Viva Rai Due!" Biggio, che ha fatto delle avances ad Amadeus. La gag si è conclusa con la scenata di gelosia di Bat-Fiorello, che è poi è fuggito con la sua morosa, scatenando l'ilarità negli studi di Domenica In.