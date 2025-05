Amadeus, flop di Like a Star: la mossa di Discovery non cambia gli ascolti

Ascolta ora 00:00 00:00

Come è ormai noto, sin dal debutto Amadeus e il suo Like a Star, programma tv in onda sul Nove, hanno registrato ascolti estremamente bassi, che hanno fatto parlare immediatamente di flop. Lo show, che è una sorta di imitazione di Tale e Quale Show - con la differenza che i concorrenti non sono personaggi del mondo dello spettacolo ma "persone comuni" - non è riuscito a risollevarsi da un debutto quasi imbarazzante, che non è riuscito ad andare il 2.4%. A niente, dunque, sembrano essere serviti il talento e l'esperienza di Amadeus che, sin dal suo arrivo su Nove, sembra non essere in grado di essere all'altezza delle aspettative dell'emittente televisiva che gli ha spalancato le porte. E le cose non sono affatto migliorate, anzi.

A nulla sembra essere servita la strategia di Warner Bros. Discovery che, come si legge su Movieplayer, consisteva nel cosiddetto simulcast, ossia di mandare in onda lo show in contemporanea su tutte le reti del gruppo. A partire già dal 21 maggio, infatti, Amadeus andrà in onda in simultanea non solo su Nove, ma anche su Real Time, Giallo, WarnerTV, DMAX, HGTV, Food Network e MotorTrend. La speranza, all'alba della decisione, era quella di riunire il pubblico di riferimento di ogni rete, nella speranza che questo sforzo congiunto potesse risollevare gli ascolti del programma e farlo uscire dalle acque impantanate del debutto.

Purtroppo, dati di ascolto alla mano, la strategia non ha avuto neanche lontanamente i risultati sperati. La seconda puntata di Like a Star ha convinto solo 497.000 spettatori su Nove (2.8% di share), mentre l'insieme delle altre reti fa salire il totale a 942.000 spettatori per il 5.3% di share, che è un risultato ancora mostruosamente basso, soprattutto se si tiene conto della "forza" di Amadeus come volto pubblico del piccolo schermo. Una piccola "giustificazione" per il flop della serata del 21 maggio potrebbe essere ricercata nella finale di Europa League tra Tottenham e Manchester United, andata in onda su TV8, che ha ammaliato 1.722.000 spettatori di media, con alcuni picchi nel secondo tempo che hanno fatto raggiungere il 10.1%. Inoltre gli spettatori sono rimasti sintonizzati su TV8 anche per il dopo partita, dimostrando comunque un labilissimo interesse per il programma di Amadeus. Di base, dunque, nessuno ha sentito il bisogno di cambiare canale per seguire il secondo episodio di Like a Star.

Inoltre, il programma televisivo che vede in giuria Elio, Serena Brancale e Rosa Chemical ha dovuto anche affrontare la concorrenza solida di Chi l'ha visto? su Rai 2 e il nuovo episodio de L'isola dei famosi su Canale 5 che, a dispetto di un calo costante, ha comunque registrato il 15.7 % di share.

Like a star dovrebbe contare otto episodi totali, ma adesso bisognerà attendere la nuova mossa di Discovery per cercare di correre ai ripari dopo gli ascolti ancora deludenti. Quello che è certo è che Nove non sembra essere il palcoscenico adatto per Amadeus.