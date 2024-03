"Amarello" al debutto, prima serata Rai

E allora! È praticamente ufficiale: in autunno ci sarà lo show degli Amarello, cioè la coppia più formidabile della tv: Amadeus e Fiorello. Lo ha spoilerato lo stesso conduttore all’amico Ciuri (che fingeva di non saperlo) in diretta ieri a Viva Raidue!. Se tutto filerà liscio - e non ci sono ragioni di credere a ostacoli - i due metteranno in piedi uno spettacolo boom.

Una prima serata su Raiuno scoppiettante che potrebbe portare una ventata di novità nei format decennali del primo canale. I due super-amici che si sono ancora più rodati come coppia tv negli ultimi cinque anni a Sanremo - chiuso definitivamente il capitolo Festival come Amadeus ha più volte ribadito hanno tutto il tempo per studiare uno show dove, come funziona tra loro due, il filo viene tirato dal presentatore e Fiorello può fare le sue scorribande a piacere, senza avere il peso e la responsabilità della conduzione. Insomma, «attenti a quei due».

A darne la notizia è stato lo stesso Ama. Fiore lo chiama al cellulare e gli dice: «Tu forse ancora non lo sai, ma sui giornali si parla di un retroscena con la Rai, un incontro per parlare di Sanremo, io voglio sapere: c'è stato o no un incontro?», e Amadeus conferma: «Sì, sì, c’è stato. Ma non me l'hanno chiesto, sanno che non lo faccio».

E aggiunge: «In realtà mi hanno chiesto di fare, semmai, una prima serata in autunno, io e te, Gli Amarello. Ti avrei detto tutto in vacanza in Sardegna!». Fiorello finge sorpresa e irritazione: «Ma ti fai i retroscena miei? Poi ti chiamo in privato, che devo dirti tre cose...». Ora urge trovare chili sostituirà a Sanremo.