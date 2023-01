Il Capodanno-gate e le eliminazioni: cosa sta succedendo ad Amici

Gli scandali e il gossip raggiungono anche la casa di Amici di Maria De Filippi, di solito meno chiacchierata della collega di Cinecittà, dimora degli esuberanti concorrenti del Grande fratello vip. Per giorni sui social, grazie alle informazioni trapelate dagli studios di Mediaset e alle anticipazioni sulla puntata del 15 gennaio nel pomeridiano di venerdì 13, non si è parlato d'altro: alcuni allievi avrebbero subito dei provvedimenti disciplinari dopo essere stati protagonisti di "fatti gravi" durante il party di fine anno che si è svolto nella casa la sera del 31 dicembre. Le teorie sono state le più disparate e, nonostante nessuna di queste sia stata confermata dalla produzione del talent, l'ipotesi che più si è fatta strada (forse proprio perché è la più sorprendente) è che alcuni degli aspiranti artisti abbiano sniffato o fumato noce moscata. Infatti la spezia, se assunta in quantità consistenti, è capace di provocare effetti allucinogeni.

La conferma che fosse effettivamente successo qualcosa di serio, ma non che cosa, è arrivata con la messa in onda di domenica, quando Maria De Filippi, senza fornire particolari dettagli che saziassero la curiosità degli appasionati del programma, ha parlato di provvedimenti disciplinari nei confronti dei cantanti Wax, Tommy Dali, NDG, e Valeria Mancini e dei due ballerini Maddalena Svevi e Samu Segreto, già isolati dal resto del gruppo durante la settimana. Per i sei allievi è stata decisa la sfida immediata e, ad aggiungere benzina sul fuoco, non sono mancati i colpi di scena.

I colpi di scena nella puntata di domenica

Il primo con l'eliminazione diretta di Tommy Dali. A deciderlo Rudy Zerbi, suo professore di canto, stufo di concedere possibilità al giovane allievo. A detta di Zerbi, non solo questo non era il primo provvedimento, ma sarebbe stato proprio Tommy a istigare alla bravata i compagni. Per gli altri cinque, invece, tutti i professori hanno confermato la sfida. Con un'ennesima sorpresa: Lorella Cuccarini, considerando l’unicità della situazione, ha chiesto alla produzione di poter sostituire Valeria con un alunno eliminato nella scorsa puntata, Cricca. La richiesta è stata respinta, ma la produzione ha dato la possibilità a Cricca di essere lo sfidante della giovane Guera. Così, per la prima volta nella storia del programma, un alunno eliminato con una sfida è rientrato appena sette giorni dopo. E Valeria Mancini, molto popolare soprattutto su TikTok, ha dovuto lasciare la scuola, non senza polemiche.

A far discutere, infatti, non solo l'eliminazione in sé, ma l'evidente soddisfazione del cantante romagnolo, che ha lanciato una frecciatina all'ex compagna in lacrime: "Che questo ti serva da lezione". La stessa Valeria, poco dopo, ha voluto specificare su Instagram di non aver "mai sniffato nulla in vita mia, tanto meno noce moscata". "Sappiate che io ero davvero marginale sulla questione. Non doveva essere per me quel provvedimento. E non me lo meritavo", ha aggiunto, considerando ingiusto l'accaduto. Più fortunati Maddalena, Wax e Ndg, che hanno vinto le loro sfide, mentre quella di Samu, ballerino di Emanuel Lo, è rimasta “congelata”: la giudice aveva chiesto di poter vedere una coreografia comparata che, data l’imprevedibilità degli eventi, non era stata preparata.

Le teorie sulla bravata di Capodanno

La registrazione di domenica, come già detto, non ha fatto che infittire il mistero sugli avvenimenti di Capodanno. Alla riservatezza di Maria De Filippi, infatti, si sono aggiunti i commenti sibillini di alcuni dei professori del talent. Lorella Cuccarini ha parlato di una cosa che “non si fa neanche a casa”, mentre Arisa ha suggerito che fosse qualcosa di “splatter”. Nemmeno le dichiarazioni degli allievi eliminati hanno fornito maggiori informazioni ai fan. Se Valeria si è limitata a smentire ogni accusa, Tommy Dali ha proprio evitato a pié pari l'argomento, lanciandosi in lungo e riflessivo post di Instagram. "Sono entrato ad amici perché ho ascoltato quella luce che continuavo a vedere, quella voglia di uscire dal buio, con l’unico mezzo che mi era rimasto, la musica, la voglia di esprimermi. Adesso quello specchio mi guarda con occhi migliori. Sono grato a tutte le persone che mi hanno sostenuto durante il percorso, questo programma mi ha fatto vivere momenti indimenticabili, ho ricominciato a credere di nuovo in me stesso. Non c’è molto da dire ora come ora, mi prendo le mie responsabilità e proverò a parlarvi con la mia musica, perché come ho già detto: se non finisce bene vuol dire che non è ancora finita", si legge nella didascalia.

Ma sui social non accenna a placarsi la caccia alla giusta teoria. Inizialmente si era parlato di alcol portato di nascosto all'interno della casa, poi di un'uscita furtiva degli allievi, a cui non è concesso interagire con il mondo esterno, ma c'è anche chi aveva ipotizzato che i ragazzi avessero realizzato dei tatuaggi a vicenda. La teoria più accreditata rimane appunto quella della noce moscata, almeno secondo l'aggiornatissimo account Twitter @amicii_news, a cui una "talpa" (la "fidanzata del fratello di...") avrebbe confermato l'uso della spezia, in seguito al quale alcuni dei ragazzi si sarebbero sentiti male. Non sono mancate però le smentite, da fonti altrettanto vicine agli allievi. La sorella di NDG, infatti, si è scagliata contro il "genio" che ha fatto circolare la notizia, chiedendogli di farsi avanti e rivelare la sua identità. "Riprendetevi, le inesattezze che state facendo uscire fuori sono spaventose. Di cosa parlate se non sapete con certezza le cose. Attenzione a sparare sentenze senza cognizione", ha commentato.