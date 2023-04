Amici 2023: tutte le anticipazioni e gli ospiti della quarta serata

Questa sera su Canale 5 torna con un nuovo appuntamento il serale di Amici giunto alla sua quarta puntata. Secondo le anticipazioni, anche questa settimana ad essere eliminato dal talent condotto dalla De Filippi sarà un solo allievo. Come sempre, nella puntata di questa sera, i dieci allievi rimasti in gara si sfideranno nelle consuete gare di ballo e di canto. La settimana scorsa ad essere eliminato, ricevendo un grande calore e affetto da parte del pubblico, dei compagni, dei professori e dei professionisti della scuola, è stato il ballerino Samuele Segreto del team di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, al quale è stata offerta una borsa di studio di un anno presso la Ailey School di New York.

Di seguito tutte le anticipazioni della quarta puntata.

Le tre manche e gli allievi al ballottaggio finale

Come tutte le settimane, nel corso della puntata, si scontreranno le tre squadre capitanate dai professori Zerbi-Celentano, Todaro-Arisa e Cuccarini- Emanuel Lo. Anche questa sera ci sarà un solo ballottaggio finale e, dunque, nel corso delle tre manche, che hanno visto sfidarsi i ragazzi divisi in squadre, un allievo per volta è finito al ballottaggio finale.

A dare inizio alla gara, secondo le anticipazioni, questa volta è stato il team Cucca-Lo che ha deciso di andare contro Todaro e Arisa, vincendo la manche. Così al ballottaggio sono finiti i ballerini Alessio e Mattia ed il cantante Wax. Se quest’ultimo si è immediatamente salvato, seguito da Mattia, ad essere eliminato provvisoriamente è stato Alessio.

Nella seconda manche Lorella ed Emanuel hanno deciso di sfidare il temutissimo duo Zerbi-Celentano che ha battuto il team Cucca-Lo. Ad andare al ballottaggio sono state la cantante Angelina e la ballerina Maddalena. A rischiare l’eliminazione è Angelina.

Giunti alla terza manche, la maestra Celentano e Rudy hanno deciso di scontrarsi con Arisa e Raimondo portando a casa la partita ancora una volta. A questo punto, al ballottaggio provvisorio sono finiti Mattia e Wax. Il cantante si è salvato subito, e quindi il ballerino latino ha raggiunto Angelina e Alessio.

A decidere chi eliminare tra Angelina Mango, Alessio Cavaliere e Mattia Zenzola sono stati come sempre i tre giudici Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio che hanno subito salvato la cantante. Quindi a lottare per conservare il posto all’interno del talent sono stati Mattia e Alessio. Tuttavia, anche in questa puntata, il nome dell’eliminato non è stato svelato in studio, ma in casetta e, quindi, lo scopriremo nella puntata di questa sera. I due allievi sono legati da un’amicizia molto forte, oltre che essere due volti molto amati dal pubblico tanto che sui social è già iniziata la “polemica” per l’eliminazione di uno dei due ballerini.

Il guanto di sfida dei professori

Nel corso della puntata è ovviamente anche arrivato il guanto di sfida tra i professori. Emanuel Lo e Lorella Cuccarini hanno ballato un mash up di tre canzoni; Zerbi e Celentano, invece, si sono esibiti in una sorta di macchina del tempo rappresentando tre fasi: l’infanzia, in cui hanno cantato Mi scappa la pipì, l’adolescenza e, infine, sono tornati a vestirsi da mamme chiocce; Raimondo e Arisa, invece, si sono esibiti sulle note de La Notte, uno dei brani più famosi della cantante stessa.

Gli ospiti della quarta puntata

Ad allietare i ragazzi, nel corso del quarto appuntamento del serale di Amici, sono arrivati in studio l’ex cantante di Amici Annalisa che ha cantato il suo nuovo brano Mon Amour e l’attore comico Alessandro Siani.