Amici 2023: anticipazioni ed ospiti della quinta serata

Ormai siamo giunti al quinto appuntamento con il serale di Amici di Maria De Filippi che questa sera andrà in onda a partire dalle 21.20 in prima serata su Canale 5. Anche nella puntata di stasera, è prevista l’eliminazione dal programma di un solo allievo del talent. Attualmente i ragazzi in gara sono in 9; la settimana scorsa ad abbandonare la scuola è stato il ballerino Alessio Cavaliere del team di Raimondo Todaro e Arisa.

Di seguito tutte le anticipazioni della quinta puntata.

Le tre manche e gli allievi al ballottaggio finale

Nella quinta puntata del serale, come tutte le settimane, si sfideranno le tre squadre che vedono al timone i professori Zerbi-Celentano, Todaro-Arisa e Cuccarini- Emanuel Lo. Anche questa sera ci sarà un solo ballottaggio finale e, dunque, nel corso delle tre manche, che hanno visto sfidarsi i ragazzi divisi in squadre, un allievo per volta è finito allo scontro decisivo per l’eliminazione.

Stando alle anticipazioni, a guidare la prima manche è stata la squadra Zerbi-Celentano che ha deciso di sfidare Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, vincendo la prima gara. I cantanti Angelina e Cricca sono stati indicati per andare al ballottaggio e, quest’ultimo, è stato il primo eliminato provvisorio.

Nella seconda manche Rudy e Alessandra hanno deciso di sfidare nuovamente il team Cucca-Lo, questa volta, però, perdendo. Ad andare al ballottaggio sono stati il cantante Aaron e il ballerino Ramon. Il ballerino è stato scelto dai giudici per andare allo scontro finale e quindi, è stato il secondo eliminato provvisorio.

Giunti alla terza manche, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo sono scesi in campo contro Arisa e Raimondo portando a casa la partita ancora una volta. Così, sono finiti al ballottaggio provvisorio i due cantanti Wax e Federica. Se Wax si è salvato subito, Federica è quella che ha dovuto affrontare l’ultimo scontro per conservare il suo posto all’interno della scuola.

Ai tre giudici Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio è spettato come tutte le settimane decidere chi eliminare. La giuria ha subito salvato Cricca, quindi a dover lasciare il programma è stato uno tra Ramon e Federica. Anche in questa puntata, il nome dell’eliminato è stato svelato in casetta e non in studio e, per questo, verrà annunciato nella puntata di stasera, anche se alcune indiscrezioni lasciano trapelare che l’eliminato della quinta puntata del serale di Amici potrebbe essere Federica.

Il guanto di sfida dei prof

Non sono mancati anche i momenti simpatici dei prof ed in particolare, il guanto di sfida che li ha visti protagonisti. Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo si sono esibiti con la canzone Il bene nel male di Madame; Arisa ha cantato Io ti vorrei baciare e Todaro ha ballato. Infine, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno ballato sulle note di un tango, anche se Zerbi si è fatto sostituire da una controfigura.

Gli ospiti della quinta puntata

Ad alleggerire il clima della gara ci hanno pensato gli ospiti; infatti, Maria De Filippi ha accolto in studio il comico Francesco Cicchella nei panni di Achille Lauro e Clara Soccini, il personaggio di Crazy J nella serie tv Mare Fuori 3, che ha cantato Origami all’alba, certificata disco di platino.