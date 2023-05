Amici 2023: anticipazioni ed ospiti della semifinale

Da pochi minuti è finita la registrazione della semifinale del serale di Amici di Maria De Filippi che – nonostante il rinvio dopo la positività al Covid di alcuni allievi e tecnici – andrà in onda questa sera in prima serata su Canale 5. I talenti che hanno avuto accesso alla finale di sabato prossimo sono in 4 e, dunque, due tra loro saranno costretti a dovere lasciare la scuola. La scorsa settimana è stato il cantante Cricca (della squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo) ad abbandonare il talent.

Di seguito tutte le anticipazioni della semifinale.

Le tre manche, l'allievo eliminato e il ballottaggio finale

A sfidarsi, come tutte le settimane, saranno le tre squadre che vedono al timone i professori Zerbi-Celentano, Arisa- Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini- Emanuel Lo. A differenza delle altre puntate, questa sera ci saranno due eliminati; uno già noto e l’altro lo scopriremo direttamente nel corso della serata. Dunque, le tre manche con un meccanismo completamente diverso rispetto al solito, hanno visto le tre squadre affrontarsi con scontri diretti schierando un allievo per volta in ogni singola gara. A decidere chi dovrà abbandonare definitivamente il talent la giuria composta da Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio; a loro, infatti, è spettato “l’arduo” compito di scegliere chi andrà in finale.

Secondo le prime indiscrezioni trapelate, nel corso della prima sfida, si sono scontrati Isobel contro Wax; Aaron contro Mattia e Maddalena contro Isobel. Quest'ultima ha conquistato l’accesso alla finale.

Nella seconda manche a sfidarsi sono stati Mattia contro Aaron e Mattia contro Maddalena; di conseguenza, il ballerino ha guadagnato il pass per la finale.

Nella terza manche, invece, Angelina è andata contro Aaron e poi contro Wax; e, dunque, Angelina ha ottenuto l'accesso alla finale.

Nell’ultima manche gli allievi si sono sfidati con la formula della sfida libera. Maddalena è stata eliminata e al ballottaggio finale sono finiti Wax e Aaron; a questo punto, Isobel, Mattia e Angelina sono ufficialmente i tre finalisti per il momento.

Come sono stati decretati i finalisti

Chi dei vari team è riuscito ad accaparrarsi per primo 2 punti ad ogni manche aveva il diritto di portare gli allievi davanti alla giuria; e così, i tre giurati sceglievano i finalisti. In ordine: Mattia, Isobel e Angelina.

Il guanto di sfida dei prof

A stemperare gli animi della serata il guanto di sfida tra i prof che ha visto partecipare solo Alessandra Celentano e Rudy Zerbi contro Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. I Cucca-Lo si sono esibiti sulle note di Brividi. I Zerbi-Cele, invece, hanno eseguito un valzer. Arisa ha presentato il suo nuovo singolo.

Gli ospiti della sesta puntata

Nella puntata di questa sera la padrona di casa accoglierà in studio il trio lirico de Il Volo e l’attore comico e showman Enrico Brignano; quest’ultimo ormai un ospite fisso del talent.