Amici 2023: tutte le anticipazioni e gli ospiti della settima serata

Andrà in onda questa sera in prima serata su Canale 5 un nuovo appuntamento con il serale di Amici di Maria De Filippi. I talenti rimasti sono in sette e sono arrivati ad una sola puntata dalla semifinale. È sempre più complesso decidere chi dovrà lasciare la scuola; tuttavia, anche stasera è prevista l’eliminazione dal programma per uno degli allievi rimasti in gara. La scorsa settimana è stato il talentuoso ballerino classico Ramon Agnelli (della squadra Zerbi-Celentano) a lasciare il talent anche se per lui vi era in serbo una meravigliosa sorpresa: un contratto di lavoro di sei mesi con la compagnia Complexions Contemporary Ballett di New York.

Di seguito tutte le anticipazioni della settima puntata.

Le tre manche e gli allievi al ballottaggio finale

Come tutte le settimane, assisteremo alla sfida tra le tre squadre che vedono al timone i professori Zerbi-Celentano, Todaro-Arisa e Cuccarini- Emanuel Lo. Questa sera ci sarà un solo ballottaggio finale e, dunque, nel corso delle tre manche che hanno visto sfidarsi i ragazzi divisi in squadre, un allievo per volta è finito allo scontro decisivo per l’eliminazione.

Stando alle anticipazioni, la prima squadra a scendere in campo è stata quella capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano che hanno deciso di andare contro il team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, vincendo la prima manche. Al ballottaggio sono finiti la ballerina Maddalena e il cantante Cricca. Quest’ultimo, è stato il primo eliminato provvisorio.

Nella seconda manche, i Zerby-Cele hanno deciso di scontrarsi con il team guidato da Raimondo Todaro e Arisa questa volta, però, perdendo. Dunque, ad andare al ballottaggio sono stati il cantante Aaron e la ballerina Isobel. Aaron è stato il secondo eliminato provvisorio.

Nella terza manche, i Tod-Arisa hanno scelto di sfidare Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, tuttavia perdendo la partita. Così, sono finiti al ballottaggio provvisorio le uniche due allieve rimaste in gara, la cantante Angelina e la ballerina Maddalena. I giudici hanno scelto di eliminare provvisoriamente Maddalena.

Alla giuria composta da Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio è spettato decidere chi eliminare definitivamente dal talent. La prima ad essere salvata è stata Maddalena e, quindi, a dover lasciare il programma è stato uno tra Aaron e Cricca. Il nome dell’eliminato anche in questa puntata non è stato svelato in studio, ma in casetta, lontano dal pubblico e verrà annunciato nella puntata di stasera. Tuttavia, stando alle indiscrezioni dovrebbe essere l’allievo di Lorella Cuccarini, Cricca.

Il guanto di sfida dei prof

Immancabile il guanto di sfida tra i professori che, ormai, è un momento iconico della serata. Alessandra Celentano ha ballato sulle note della sigla della serie TV Netflix, Mercoledì e Rudy Zerbi ha interpretato la famosa Mano. Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo si sono esibiti ancora una volta con una coreografia molto sensuale; Arisa ha cantato Emozioni di Lucio Battisti e Todaro ha ballato con due ballerine professioniste.

Gli ospiti della sesta puntata

A stemperare gli animi della serata ci hanno pensato gli ospiti: l’attore comico e showman Enrico Brignano (già ospite nella seconda e nella sesta puntata) e la cantante Emma Marrone con il suo nuovo singolo Mezzo mondo.