Amici 2023: ecco chi sono gli insegnanti della scuola di Maria De Filippi

La nuova edizione di Amici di Maria De Filippi scalda i motori. Manca ancora l'ufficialità ma la partenza dovrebbe essere stata fissata per il 24 settembre. A un mese dall'inizio delle lezioni nella scuola più famosa d'Italia è stata ufficializzata la composizione del corpo docente che seguirà gli alunni fino al serale e alla vittoria.

Stando alle indicazioni fornite dal sito Dagospia, quest'anno dietro la cattedra di Amici è previsto il ritorno di Anna Pettinelli, che per alcune stagioni è stata parte del corpo docente per poi allontanarsi. La speaker radiofonica più famosa d'Italia è stata uno degli insegnanti maggiormente apprezzati dal pubblico per il suo modo di porsi con gli allievi e per la sua capacità di essere diretta e senza troppi fronzoli nei giudizi. Il suo rientro è stato accolto positivamente dai social, così come quello di Raimondo Todaro. Anche lui si era allontanato dalla scuola di Amici ma quest'anno è stato convinto a farvi ritorno. L'insegnante di danza, che è salito alla ribalta pubblica grazie a Ballando con le stelle, quest'estate non riesce a schivare i gossip, secondo i quali sarebbe in crisi con Francesca Tocca, sua moglie. Una bufera mediatica che si arricchisce di nuovi dettagli di giorno in giorno e che il ballerino spera si spenga prima che riparta la sua avventura professionale con Amici.

Non mancherà Lorella Cuccarini, diventata ormai un pilastro della scuola di Canale5, che per lei ha rappresentato il ritorno in tv dopo un periodo di assenza. La showgirl ha saputo conquistare il pubblico con la dolcezza nell'approccio con gli studenti ma anche con la fermezza nell'insegnamento. Questo le ha ben presto permesso di diventare una delle insegnanti più amate della scuola ideata da Maria De Filippi. Insieme a lei, ovviamente, non potevano mancare Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, i veri senatori del programma, che con il loro carattere e il loro approccio all'insegnamento hanno contributo a plasmare il volto della scuola e a lanciare numerosi giovani artisti nel mondo della danza e della musica. In dubbio la presenza di Emmanuel Lo, confermata l'assenza di Arisa, al cui posto c'è Pettinelli.